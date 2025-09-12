За 3 недели этот детективный сериал стал первым по просмотрам в США и получил 100% свежести от критиков: а вы о нём даже не слышали

Свежий детективный сериал «Ирландская кровь» (2025) с Алисией Сильверстоун в главной роли стремительно ворвался в топ обсуждений.
Картина стартовала на платформе «Амедиатека» и уже получила рекордные 100% свежести на Rotten Tomatoes. Для нишевого сервиса это редкость.
Сюжет и атмосфера
Сильверстоун играет Фиону Шарп — успешного адвоката по разводам из Лос-Анджелеса, которая вынуждена вернуться в Ирландию после загадочного сообщения от отца.
Их отношения были прерваны на два десятилетия, но по прилёте Фиона узнаёт, что отец мёртв.
Его смерть окутана тайной, и каждая сцена сериала словно слой за слоем снимает пелену с прошлого семьи.
В привычный адвокатский мир героини врывается ирландская глубинка с её странностями, криминальными интригами и наследием, которое лучше было бы оставить в прошлом.
Алисия Сильверстоун и неожиданный камбэк
Для Сильверстоун это не только возвращение в главную роль, но и дебют как продюсера. Критики отмечают её работу с особым восторгом:
«За одну только игру Сильверстоун стоит зацепиться» (irecommend.ru).
«Сильверстоун словно в другом мире, и именно это делает её героиню убедительной» (pikabu.ru).
Её Фиона одновременно уязвима и упряма, а семейные тайны вынуждают героиню оказаться в центре событий, которые будут менять её представления о себе и близких.
Реакция критиков и зрителей
Несмотря на то, что сериал — камерный проект, он мгновенно привлёк внимание аудитории. Помимо 100% свежести на Rotten Tomatoes, он занял первое место по просмотрам и привлечению подписчиков в США за первые три недели.
Зрители буквально пищат от восторга в комментариях:
«Это один из лучших сериалов в жанре мистической драмы» (imdb.com).
«С актёрским составом, хорошим направлением и смелым смешением жанров сериал действительно интересный» (screenrant.com).
Таблица основных данных
|Сериал
|Жанр
|Режиссёр
|В главных ролях
|Рейтинг IMDb
|Rotten Tomatoes
|Ирландская кровь
|Детектив, драма
|Молли Макглинн
|Алисия Сильверстоун, Capucine Malarre, Жан-Батист Блан
|7,1
|100%
