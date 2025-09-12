Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За 3 недели этот детективный сериал стал первым по просмотрам в США и получил 100% свежести от критиков: а вы о нём даже не слышали

За 3 недели этот детективный сериал стал первым по просмотрам в США и получил 100% свежести от критиков: а вы о нём даже не слышали

12 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Ирландская кровь» (2025)

Если вы увидели сериал «Ирландская кровь» в Сети и свайпнули — вы точно это сделали зря.

Свежий детективный сериал «Ирландская кровь» (2025) с Алисией Сильверстоун в главной роли стремительно ворвался в топ обсуждений.

Картина стартовала на платформе «Амедиатека» и уже получила рекордные 100% свежести на Rotten Tomatoes. Для нишевого сервиса это редкость.

Сюжет и атмосфера

Сильверстоун играет Фиону Шарп — успешного адвоката по разводам из Лос-Анджелеса, которая вынуждена вернуться в Ирландию после загадочного сообщения от отца.

Их отношения были прерваны на два десятилетия, но по прилёте Фиона узнаёт, что отец мёртв.

Его смерть окутана тайной, и каждая сцена сериала словно слой за слоем снимает пелену с прошлого семьи.

В привычный адвокатский мир героини врывается ирландская глубинка с её странностями, криминальными интригами и наследием, которое лучше было бы оставить в прошлом.

Кадр из сериала «Ирландская кровь» (2025)

Алисия Сильверстоун и неожиданный камбэк

Для Сильверстоун это не только возвращение в главную роль, но и дебют как продюсера. Критики отмечают её работу с особым восторгом:

«За одну только игру Сильверстоун стоит зацепиться» (irecommend.ru).

«Сильверстоун словно в другом мире, и именно это делает её героиню убедительной» (pikabu.ru).

Её Фиона одновременно уязвима и упряма, а семейные тайны вынуждают героиню оказаться в центре событий, которые будут менять её представления о себе и близких.

Реакция критиков и зрителей

Несмотря на то, что сериал — камерный проект, он мгновенно привлёк внимание аудитории. Помимо 100% свежести на Rotten Tomatoes, он занял первое место по просмотрам и привлечению подписчиков в США за первые три недели.

Зрители буквально пищат от восторга в комментариях:

«Это один из лучших сериалов в жанре мистической драмы» (imdb.com).

«С актёрским составом, хорошим направлением и смелым смешением жанров сериал действительно интересный» (screenrant.com).

Таблица основных данных

Сериал Жанр Режиссёр В главных ролях Рейтинг IMDb Rotten Tomatoes
Ирландская кровь Детектив, драма Молли Макглинн Алисия Сильверстоун, Capucine Malarre, Жан-Батист Блан 7,1 100%

Также прочитайте: «Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране»: у нового фильма с Фениксом 6,7 на IMDb, зато отзывы восторженные

Фото: Кадр из сериала «Ирландская кровь» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Читать дальше 27 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше