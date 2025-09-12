За 3 недели этот детективный сериал стал первым по просмотрам в США и получил 100% свежести от критиков: а вы о нём даже не слышали

Если вы увидели сериал «Ирландская кровь» в Сети и свайпнули — вы точно это сделали зря.

Свежий детективный сериал «Ирландская кровь» (2025) с Алисией Сильверстоун в главной роли стремительно ворвался в топ обсуждений.

Картина стартовала на платформе «Амедиатека» и уже получила рекордные 100% свежести на Rotten Tomatoes. Для нишевого сервиса это редкость.

Сюжет и атмосфера

Сильверстоун играет Фиону Шарп — успешного адвоката по разводам из Лос-Анджелеса, которая вынуждена вернуться в Ирландию после загадочного сообщения от отца.

Их отношения были прерваны на два десятилетия, но по прилёте Фиона узнаёт, что отец мёртв.

Его смерть окутана тайной, и каждая сцена сериала словно слой за слоем снимает пелену с прошлого семьи.

В привычный адвокатский мир героини врывается ирландская глубинка с её странностями, криминальными интригами и наследием, которое лучше было бы оставить в прошлом.

Алисия Сильверстоун и неожиданный камбэк

Для Сильверстоун это не только возвращение в главную роль, но и дебют как продюсера. Критики отмечают её работу с особым восторгом:

«За одну только игру Сильверстоун стоит зацепиться» (irecommend.ru).

«Сильверстоун словно в другом мире, и именно это делает её героиню убедительной» (pikabu.ru).

Её Фиона одновременно уязвима и упряма, а семейные тайны вынуждают героиню оказаться в центре событий, которые будут менять её представления о себе и близких.

Реакция критиков и зрителей

Несмотря на то, что сериал — камерный проект, он мгновенно привлёк внимание аудитории. Помимо 100% свежести на Rotten Tomatoes, он занял первое место по просмотрам и привлечению подписчиков в США за первые три недели.

Зрители буквально пищат от восторга в комментариях:

«Это один из лучших сериалов в жанре мистической драмы» (imdb.com).

«С актёрским составом, хорошим направлением и смелым смешением жанров сериал действительно интересный» (screenrant.com).

Таблица основных данных

Сериал Жанр Режиссёр В главных ролях Рейтинг IMDb Rotten Tomatoes Ирландская кровь Детектив, драма Молли Макглинн Алисия Сильверстоун, Capucine Malarre, Жан-Батист Блан 7,1 100%

