За эти 3 комедии самому Гайдаю было стыдно: вы точно видели из них хоть одну

25 марта 2026 21:31
Кадры из фильмов «Инкогнито из Петербурга», «Опасно для жизни!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»

Режиссер не гордился данными лентами.

Леонид Гайдай — фигура культовая, его работы давно стали неотъемлемой частью культурного кода. Комедии мастера продолжают собирать у экранов зрителей всех возрастов, независимо от года выпуска.

Однако даже у таких великих режиссёров случаются творческие неудачи. В фильмографии постановщика есть картины, которые так и не снискали успеха, хотя их создатель оставался верен своему узнаваемому стилю. Что примечательно, сам Гайдай открыто признавал эти проекты неудачными, не пытаясь оправдаться.

«Опасно для жизни!»

В середине восьмидесятых, а именно в 1985 году, Леонид Гайдай решил отойти от привычного формата. На волне перестроечных перемен он взялся за работу над лентой «Опасно для жизни!», попытавшись заменить привычную гротесковую комедию на более мягкую, почти лирическую историю. Но поклонники, настроенные на его фирменный энергичный стиль, оказались разочарованы.

Несмотря на то что в картине заняты яркие актеры, это не спасло положение. Как зрители, так и рецензенты единодушно отметили: фильму не доставало того задора, абсурдных поворотов и блестящих диалогов, которые давно стали почерком режиссера.

История показалась зрителям слишком простой и житейской, а добродушный тон — непривычным для творчества Гайдая.

Кадр из фильма «Опасно для жизни!»

«На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»

Эта работа стала для Леонида Гайдая одним из самых непростых этапов в его карьере. Лента появилась на экранах в 1992-м — в переходный период, и сам процесс съемок сопровождался сплошными сложностями: денег выделили мало, технических возможностей не хватало, а взаимопонимания с приглашенными иностранными артистами достичь не удалось.

Актеры из Америки запросили гонорары, которые бюджет просто не мог потянуть, поэтому на ключевую женскую роль взяли неизвестную широкой публике Келли МакГрил.

Некоторые сцены пришлось снимать на бытовую камеру, а обстановку для кадров буквально сооружали из того, что удалось найти. Режиссер, привыкший к масштабным съемкам и размаху, оказался в жестких рамках, которые не позволили осуществить и часть задуманного.

В результате фильм вышел камерным, с ощущением самодеятельности — и зрительского признания не получил.

Кадр из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»

«Инкогнито из Петербурга»

Для Леонида Гайдая этот проект превратился в настоящую череду испытаний. Сценарную основу пришлось в авральном режиме перекраивать, а изначальное название — корректировать под давлением ответственных лиц из кинематографического ведомства. И всё это при том, что в ленте были задействованы признанные мастера советского экрана.

Но даже мощный актерский ансамбль не помог фильму обрести успех: в кинотеатрах картина не заинтересовала зрителей, а выбор Сергея Мигицко на главную роль стал предметом оживленных дискуссий. Критики отметили, что лента выглядит слишком вялой и в ней не хватает той динамики, которая всегда отличала работы режиссера.

Сам Гайдай впоследствии признавал эту картину своей самой крупной творческой неудачей и после нее надолго отошел от дел. Возвращение в профессию случилось лишь пять лет спустя — с комедийной лентой «Спортлото-82», как отмечает автор Дзен-канала «Данила про КИНО».

Кадр из фильма «Инкогнито из Петербурга»
Фото: Кадры из фильмов «Инкогнито из Петербурга» (1977), «Опасно для жизни!» (1985), «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Тест для настоящих романтиков: ответьте на 6 каверзных вопросов по «Весне на Заречной улице» Тест для настоящих романтиков: ответьте на 6 каверзных вопросов по «Весне на Заречной улице» Читать дальше 27 марта 2026
Люблю читать, но набрала в тесте только 2/6: догадайтесь о названии советского фильма по книге в кадре Люблю читать, но набрала в тесте только 2/6: догадайтесь о названии советского фильма по книге в кадре Читать дальше 27 марта 2026
Тест для самых внимательных: угадайте советские картины только по кадрам с холодильником Тест для самых внимательных: угадайте советские картины только по кадрам с холодильником Читать дальше 26 марта 2026
«И вас вылечат!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с врачами (тест) «И вас вылечат!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с врачами (тест) Читать дальше 26 марта 2026
Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Читать дальше 25 марта 2026
«Я хохотал до потери пульса»: что смотрит Сергей Бурунов, когда хочет по-настоящему хорошее кино «Я хохотал до потери пульса»: что смотрит Сергей Бурунов, когда хочет по-настоящему хорошее кино Читать дальше 22 марта 2026
Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Читать дальше 27 марта 2026
А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ А ведь в СССР было свое аниме — его делали 8 лет вместе с Японией: вы точно попадали на него по ТВ Читать дальше 26 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
