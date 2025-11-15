За 24 часа короткий тизер набрал 185 млн просмотров: зрители не зря почти 20 лет ждали возвращения Миранды

Даже тизер стал культовым всего за сутки.

Этого ждали почти двадцать лет — и вот она снова выходит из лифта, стук каблуков по мрамору, холодный взгляд из-под идеальной стрижки и фраза, от которой замирает воздух: «That's all». Первый тизер «Дьявол носит Prada 2» вызвал фурор: 185 миллионов просмотров за сутки и миллионы обсуждений в соцсетях. Мир моды снова дрожит.

Самая влиятельная женщина в мире глянца возвращается

В продолжении культового фильма Миранда Пристли и Энди Сакс встретятся вновь — теперь уже в эпоху соцсетей, инфлюенсеров и цифровых трендов. Где мода измеряется не талией, а лайками. Энди стала известной журналисткой, но старая рана — и старая наставница — вновь встают на её пути.

Режиссёр Дэвид Франкель, автор оригинала, возвращает ту же команду — Стрип, Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи. И если верить инсайдерам, действие развернётся на фоне модного кризиса: бума соцсетей, падения печатных журналов и конфликта между классикой и новыми медиа.

Тизер, который все пересматривают по кругу

В коротком ролике мы видим: закрывающийся журнал, звон каблуков, красные туфли, и на экране появляется Миранда. Взгляд — ледяной, голос — всё такой же безупречно отточенный. Энди открывает письмо с подписью «R.W.» — вероятно, намёк на новое издание Runway World, где теперь правит другая эпоха и другие правила.

Фанаты заметили десятки деталей: тот же лифт, те же туфли Valentino, даже тот же мотив на фортепиано, который сопровождал знаменитую сцену «синих свитеров». Только теперь — всё взрослее, холоднее и куда острее.

Почему «Дьявол носит Prada 2» может стать главным фильмом 2026 года

Мир моды и медиа изменился до неузнаваемости. И если в 2006-м Миранда Пристли символизировала власть и вкус, то теперь ей придётся столкнуться с новой реальностью — где алгоритмы заменили редакторов, а харизма уступила место вирусности. Вопрос в другом: сможет ли дьявол адаптироваться?

Фильм обещает быть не просто сиквелом, а метакомментарием о том, как изменилась власть — и как остался прежним страх перед словом «ужасно».

«Дьявол носит Prada 2» выходит в прокат 1 мая 2026 года. Готовьте латте без пенки и нервы — Миранда возвращается.

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?