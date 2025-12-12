Меню
Киноафиша Статьи За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год

12 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Ёлки последние»

И это «сломало» весь график.

В декабре 2025 года на большие экраны традиционно возвращаются «Ёлки 12». Первая часть этой праздничной саги вышла ещё в далёком 2010-м, и за полтора десятилетия предновогодний поход на очередные «Ёлки» стал для многих такой же неотъемлемой традицией, как мандарины.

Однако в этом безостановочном праздничном марафоне был всего один перерыв, когда правило «каждый декабрь — новые Ёлки» не сработало.

Релиз фильма «Ёлки лохматые»

Лента «Ёлки лохматые» оказалась единственным фильмом во всей франшизе, который нарушил привычный предновогодний ритм. Причина была чисто производственной: его снимали параллельно с другой частью, «Ёлками 1914», которая как раз готовилась к декабрьскому релизу 2014 года.

Запускать две истории в прокат одновременно сочли нецелесообразным, поэтому «Лохматые» вышли в необычное для себя время — 29 января 2015 года.

Сюжет этой части заметно отличается от остальных. Действие происходит зимой, но сама история не завязана на праздновании Нового года.

Такой сдвиг в графике привёл к неожиданной паузе — следующую часть, «Ёлки 5», зрителям пришлось ждать почти два года, вплоть до декабря 2016-го.

Кадр из фильма «Ёлки лохматые»

Сюжет фильма «Ёлки лохматые»

Девочка Настя из Самары улетает в Петербург с бабушкой, оставляя своих любимых питомцев — псов Пирата и Йоко — в отеле для животных. Но четвероногие друзья воспринимают это не как временную разлуку, а как настоящее предательство. Решив, что лучше дома может быть только дома, они устраивают дерзкий побег.

Оказавшись в пустой квартире, Пират и Йоко чувствуют себя на седьмом небе: можно есть всё подряд, играть без ограничений и наконец-то выспаться на хозяйском диване. Их райский отдых вдвоём, однако, длится недолго.

В квартиру вламываются двое незадачливых грабителей, которые явно не рассчитывали на такой прием. Теперь хвостатым героям предстоит не просто защитить родные стены, а устроить настоящий хаос, чтобы проучить незваных гостей и доказать, что они — полноправные хозяева этого дома.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители полюбили фильм «Елки-11» благодаря одному актеру.

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки лохматые» (2014), «Ёлки последние» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
