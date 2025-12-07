За 12 лет до Ридли Скотта в СССР сняли своего «Чужого»: женщины от страха хватались за сердце

Фильм «Туманность Андромеды» должен был получить продолжение, но этого не случилось.

Жанр фантастики никогда не был главным коньком советского кино. Отчасти из-за того, что у студий попросту не было доступа к дорогим спецэффектам, сложным костюмам и технологиям комбинированных съёмок, которые уже вовсю использовались на Западе.

Но даже в таких условиях некоторым режиссёрам удавалось создавать по-настоящему интересные и качественные ленты, которые и сегодня могут дать фору иным голливудским блокбастерам.

Яркий пример — один советский фильм, удивительно напоминающий знаменитого «Чужого» Ридли Скотта. При этом он вышел на экраны за целых двенадцать лет до своего западного «двойника».

Сюжет фильма «Туманность Андромеды»

Это история о звёздной экспедиции, которая пошла не по плану. Космический корабль «Тантра» с членами экипажа на борту вынужден срочно совершить посадку на неизведанной планете. Причиной стала таинственная «железная звезда», чьё внезапное появление и мощная гравитация чуть не погубили корабль.

Оказавшись на поверхности, экипаж сталкивается не с дружелюбными пейзажами, а с настоящим кошмаром — агрессивными чёрными медузами. Эти существа, обитающие в полной темноте, представляют смертельную угрозу: они способны проникать сквозь скафандры и буквально высасывать жизнь из людей.

Детали фильма «Туманность Андромеды»

Этот фильм, который по праву можно назвать предтечей всех «Чужих», изначально должен был выйти ещё в 1967 году. Однако партийные чиновники сочли его «недостаточно советским», и премьера была отложена.

В итоге зрители смогли увидеть картину только в 1970-х по телевидению, где она произвела эффект: женщины хватались за сердце от страха, а дети потом боялись засыпать в темноте.

У истории могло быть продолжение — вторая часть уже планировалась, но её съёмки отменили после безвременного ухода из жизни актёра Сергея Столярова, игравшего главную роль.

А в самой ленте изначально присутствовали явные идеологические вставки о «коммунистической эре», которые во времена Перестройки были вырезаны, чтобы оставить только фантастику.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.