За 12 лет до Ридли Скотта в СССР сняли своего «Чужого»: женщины от страха хватались за сердце

7 декабря 2025 20:04
Кадр из фильма «Чужой»

Фильм «Туманность Андромеды» должен был получить продолжение, но этого не случилось.

Жанр фантастики никогда не был главным коньком советского кино. Отчасти из-за того, что у студий попросту не было доступа к дорогим спецэффектам, сложным костюмам и технологиям комбинированных съёмок, которые уже вовсю использовались на Западе.

Но даже в таких условиях некоторым режиссёрам удавалось создавать по-настоящему интересные и качественные ленты, которые и сегодня могут дать фору иным голливудским блокбастерам.

Яркий пример — один советский фильм, удивительно напоминающий знаменитого «Чужого» Ридли Скотта. При этом он вышел на экраны за целых двенадцать лет до своего западного «двойника».

Кадр из фильма «Туманность Андромеды»

Сюжет фильма «Туманность Андромеды»

Это история о звёздной экспедиции, которая пошла не по плану. Космический корабль «Тантра» с членами экипажа на борту вынужден срочно совершить посадку на неизведанной планете. Причиной стала таинственная «железная звезда», чьё внезапное появление и мощная гравитация чуть не погубили корабль.

Оказавшись на поверхности, экипаж сталкивается не с дружелюбными пейзажами, а с настоящим кошмаром — агрессивными чёрными медузами. Эти существа, обитающие в полной темноте, представляют смертельную угрозу: они способны проникать сквозь скафандры и буквально высасывать жизнь из людей.

Кадр из фильма «Туманность Андромеды»

Детали фильма «Туманность Андромеды»

Этот фильм, который по праву можно назвать предтечей всех «Чужих», изначально должен был выйти ещё в 1967 году. Однако партийные чиновники сочли его «недостаточно советским», и премьера была отложена.

В итоге зрители смогли увидеть картину только в 1970-х по телевидению, где она произвела эффект: женщины хватались за сердце от страха, а дети потом боялись засыпать в темноте.

Кадр из фильма «Туманность Андромеды»

У истории могло быть продолжение — вторая часть уже планировалась, но её съёмки отменили после безвременного ухода из жизни актёра Сергея Столярова, игравшего главную роль.

А в самой ленте изначально присутствовали явные идеологические вставки о «коммунистической эре», которые во времена Перестройки были вырезаны, чтобы оставить только фантастику.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Фото: Кадры из фильмов «Чужой (1979), «Туманность Андромеды» (1967)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
