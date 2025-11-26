За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего

Эти моменты показали на экране уже давно.

До старта пятого сезона «Очень странных дел» осталось всего несколько дней. Первая порция серий на Netflix выйдет уже в ночь на 27 ноября.

Авторы обещают грандиозный и душераздирающий финал истории. А команда сериала уже понемногу прощается с хитом. На днях создатели братья Даффер вспомнили важные моменты в картине, которые изменили для них все.

Любимые сцены авторов «Очень странных дел»

Братья Дафферы поделились своими любимыми моментами из сериала. Для Мэтта особое значение имеет самая первая сцена — игра в «Подземелья и драконы» в подвале.

«Мы впервые встретились на площадке, впервые включили камеры. Вживую видели то, как все получается и складывается. Я никогда это не забуду, хоть и прошло уже 10 лет», — заявил Мэтт Даффер.

А Росс Даффер выделил еще один эпизод первого сезона — битву главной героини с Демогоргоном. По его словам, во время съёмок этой сцены он окончательно понял, что проект найдёт отклик у миллионов зрителей по всему миру.

График выхода финала

Финальный сезон имеет чёткие даты. Первая часть серий появится на Netflix 26 ноября, затем вторая — спустя месяц, 25 декабря, а заключительные эпизоды зрители увидят в Новый год 31 декабря. Так что поклонники смогут проводить 2025-й в компании любимых героев.

