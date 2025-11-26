Меню
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего

26 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Эти моменты показали на экране уже давно.

До старта пятого сезона «Очень странных дел» осталось всего несколько дней. Первая порция серий на Netflix выйдет уже в ночь на 27 ноября.

Авторы обещают грандиозный и душераздирающий финал истории. А команда сериала уже понемногу прощается с хитом. На днях создатели братья Даффер вспомнили важные моменты в картине, которые изменили для них все.

Любимые сцены авторов «Очень странных дел»

Братья Дафферы поделились своими любимыми моментами из сериала. Для Мэтта особое значение имеет самая первая сцена — игра в «Подземелья и драконы» в подвале.

«Мы впервые встретились на площадке, впервые включили камеры. Вживую видели то, как все получается и складывается. Я никогда это не забуду, хоть и прошло уже 10 лет»,заявил Мэтт Даффер.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

А Росс Даффер выделил еще один эпизод первого сезона — битву главной героини с Демогоргоном. По его словам, во время съёмок этой сцены он окончательно понял, что проект найдёт отклик у миллионов зрителей по всему миру.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

График выхода финала

Финальный сезон имеет чёткие даты. Первая часть серий появится на Netflix 26 ноября, затем вторая — спустя месяц, 25 декабря, а заключительные эпизоды зрители увидят в Новый год 31 декабря. Так что поклонники смогут проводить 2025-й в компании любимых героев.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
