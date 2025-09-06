Юрий Никулин не падал! Секреты легендарной сцены с вертолетом в «Бриллиантовой руке», о которых мало кто знает

Кем вдохновлялся режиссер и как машину подняли в воздух?

«Бриллиантовая рука» — фильм, который мы знаем наизусть: каждая шутка стала народной, каждая сцена — частью истории. Но за смешной сценой с вертолётом скрывается целая коллекция любопытных фактов и случайных курьёзов, о которых мало кто знает.

Секретный вдохновитель сцены

Леонид Гайдай подсмотрел идею у британцев: в фильме про Джеймса Бонда «Живёшь только дважды» вертолёт тоже «подцепляет» автомобиль, но там использовали гигантский магнит. В «Бриллиантовой руке» решили обойтись иначе.

Как «Москвич» подняли в воздух

Автомобиль был настоящий — «Москвич-408» в экспортной комплектации. Для съёмок «Мосфильм» купил его всего за 1600 рублей, хотя в магазине такая машина стоила втрое дороже. На заводе специально сделали отверстие в крыше и вывели крепления для троса. Именно за них и цепляли «Москвич» к вертолёту.

Манекен вместо Никулина

Юрия Никулина, конечно, никто не выбрасывал из багажника. Художники создали точную копию актёра из папье-маше. Манекен так правдоподобно выглядел, что один раз уборщица в павильоне приняла его за труп и подняла тревогу. А во время съёмок шутники положили куклу под автобус, из-за чего водители вызвали «Скорую» и ГАИ.

Съёмки и курьёзы

Сцены полёта снимали вовсе не на юге, как думают многие, а в Смоленской области, рядом с Гагариным. Багажник открывался тросиком, а дергали за него из грузовой кабины вертолёта. Падение Горбункова снимали комбинированно: крупные планы — в павильоне, а дальние кадры — с манекеном.

Последний полёт актёра

Есть и трогательная деталь. Роль милиционера Володи исполнил актёр Владимир Гуляев, который во время войны был лётчиком. В фильме именно он управляет вертолётом в полёте — это стало его последним взлётом в жизни, пишет «Горожанин о кино».

Теперь, пересматривая сцену с вертолётом, мы знаем: за каждой смешной шуткой — огромная работа, хитрые трюки и кусочек настоящей истории.

