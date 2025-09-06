Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Юрий Никулин не падал! Секреты легендарной сцены с вертолетом в «Бриллиантовой руке», о которых мало кто знает

Юрий Никулин не падал! Секреты легендарной сцены с вертолетом в «Бриллиантовой руке», о которых мало кто знает

6 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Кем вдохновлялся режиссер и как машину подняли в воздух?

«Бриллиантовая рука» — фильм, который мы знаем наизусть: каждая шутка стала народной, каждая сцена — частью истории. Но за смешной сценой с вертолётом скрывается целая коллекция любопытных фактов и случайных курьёзов, о которых мало кто знает.

Секретный вдохновитель сцены

Леонид Гайдай подсмотрел идею у британцев: в фильме про Джеймса Бонда «Живёшь только дважды» вертолёт тоже «подцепляет» автомобиль, но там использовали гигантский магнит. В «Бриллиантовой руке» решили обойтись иначе.

Как «Москвич» подняли в воздух

Автомобиль был настоящий — «Москвич-408» в экспортной комплектации. Для съёмок «Мосфильм» купил его всего за 1600 рублей, хотя в магазине такая машина стоила втрое дороже. На заводе специально сделали отверстие в крыше и вывели крепления для троса. Именно за них и цепляли «Москвич» к вертолёту.

Манекен вместо Никулина

Юрия Никулина, конечно, никто не выбрасывал из багажника. Художники создали точную копию актёра из папье-маше. Манекен так правдоподобно выглядел, что один раз уборщица в павильоне приняла его за труп и подняла тревогу. А во время съёмок шутники положили куклу под автобус, из-за чего водители вызвали «Скорую» и ГАИ.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Съёмки и курьёзы

Сцены полёта снимали вовсе не на юге, как думают многие, а в Смоленской области, рядом с Гагариным. Багажник открывался тросиком, а дергали за него из грузовой кабины вертолёта. Падение Горбункова снимали комбинированно: крупные планы — в павильоне, а дальние кадры — с манекеном.

Последний полёт актёра

Есть и трогательная деталь. Роль милиционера Володи исполнил актёр Владимир Гуляев, который во время войны был лётчиком. В фильме именно он управляет вертолётом в полёте — это стало его последним взлётом в жизни, пишет «Горожанин о кино».

Теперь, пересматривая сцену с вертолётом, мы знаем: за каждой смешной шуткой — огромная работа, хитрые трюки и кусочек настоящей истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда плыл теплоход в «Бриллиантовой руке», ИИ изобразил цитаты из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше