Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?

11 декабря 2025 16:11
Кадр из фильма «Довод»

Актер похвалил методы постановщика.

Юрий Колокольников — не только известный российский актер, но и исполнитель, очень востребованный за рубежом. На его счету съемки в «Игре престолов» и работа в полнометражных картинах выдающихся оскароносных режиссеров.

И, как оказалось, сотрудничать с голливудскими мэтрами легко и приятно. А одного из них, Кристофера Нолана, Колокольников и вовсе окрестил «русским режиссером».

Юрий Колокольников о Даррене Аронофски

В беседе с Александром Соколовским актёр Юрий Колокольников не скрывал своего восхищения от сотрудничества с Дарреном Аронофски на съёмках фильма «Пойман с поличным».

«Это большая творческая удача. Он один из самых влиятельных и талантливых режиссёров современности», — заявил актер.

Колокольникова особенно поразил уникальный подход режиссёра к формированию команды. Как выяснилось, Аронофски работает с одними и теми же ключевыми соратниками на протяжении трёх десятилетий.

Тот самый оператор и гримёр, с которыми он создавал культовый «Реквием по мечте» в 2000 году, до сих пор являются частью его ближнего круга.

Кадр из фильма «Пойман с поличным»

Юрий Колокольников о Кристофере Нолане

Работа над фильмом «Довод» Кристофера Нолана тоже произвела на Юрия Колокольника сильное впечатление, которое актёр описывает с огромным уважением. Он отмечает феноменальную концентрацию режиссёра на процессе, ради которой тот готов отодвинуть на второй план бытовой комфорт съёмочной группы.

«Он создаёт на площадке настолько мощную атмосферу, что после двенадцати часов работы ты чувствуешь себя выжатым, как лимон», — отметил Юрий Колокольников.

Актер назвал Нолана «чисто русским режиссёром», заявив, что он ради результата готов пойти на многое и требует этого от остальных.

Колокольников привел в пример, как на съёмках «Дюнкерка» все мерзли на холоде без особых условий, и для актёров не было предусмотрено даже стульев. По мнению актера, этот метод, где все равны перед общей задачей, и рождает тот итог, которым славится Нолан.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов».

Фото: Кадры из фильмов «Пойман с поличным» (2025), «Довод» (2020)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
