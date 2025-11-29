Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb

Сейчас зрители внимательно следят за выходом новых эпизодов третьего сезона «Метода». Даже те, то пока относится к проекту настороженно, ждут культовой работы — ведь за режиссуру взялся создатель 1 сезона Юрий Быков.

Постановщик уже зарекомендовал себя на экране глубокими драмами. Однако не все его работы получали теплый прием. Например, фильм «Сторож» в 2018 году не смог вдохновить зрителей.

Сюжет фильма «Сторож»

Влад Дымов — бывший хирург, который в свои 40 лет работает сторожем в заброшенном санатории, доживающем последние дни перед сносом. Он одинок, потерян и уже готов навсегда свести счеты с жизнью.

Но всё меняется, когда в его мир врываются двое беглецов — Стас и Вера. Незнакомцы явно скрываются от чего-то, и Влад, не расспрашивая лишнего, решает помочь им. У каждого из троих за плечами — своя вина и тяжёлые ошибки, и, поддерживая друг друга, они пытаются найти искупление.

Отзывы о фильме «Сторож»

Картина «Сторож» вызвала довольно неоднозначную реакцию у зрителей. Средняя оценка на «Кинопоиске» остановилась на 6,6 балла, а на IMDb и того меньше — всего 6,2.

Многие отметили, что сюжету не хватает убедительности и логичной проработки. Фильм часто замедляется из-за продолжительных общих планов, которые повторяются и снижают динамику.

Критике подвергся и главный герой — его характер и мотивы так и остались не до конца раскрытыми. Важные детали его прошлого зрители узнают лишь за 20 минут до финала, из его собственного рассказа.

Также некоторые отметили, что женский образ в фильме, героиня Веры, мог бы быть прописан глубже.

«"Сторож" абсолютно проходной фильм. Сторожа мог бы сыграть Леонардо ДиКаприо, и всё равно бы ничего не изменилось. "Сторожа" мог бы снять хоть сам Стивен Спилберг, и тоже ничего бы не изменилось. Проблема "Сторожа" в очень слабом сценарии. Настолько слабом, что он не выдержит и минимальной критики», — считает автор Дзен-канала «Alexander Kraskovsky».

