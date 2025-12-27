Меню
Киноафиша Статьи Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей

27 декабря 2025 17:09
Юра Борисов

Конечно, куда без Ивана Янковского.

Юра Борисов снова недосягаем. Стриминг Okko опубликовал топ-10 самых популярных российских актеров 2025 года — и второй год подряд именно его имя стоит на первой строчке.

Рейтинг основан не на «мнениях экспертов», а на реальных действиях зрителей: чьи страницы чаще открывали, чьи фильмы искали, на чьих актеров кликали снова и снова.

Юра Борисов — №1 без конкурентов

Он больше не просто звезда фестивального кино. Борисов стал главным лицом российского экрана: драмы, триллеры, сериалы, артхаус и массовое кино — зрители Okko идут к нему целенаправленно.

Иван Янковский — второе место

Если кто-то и дышит Борисову в спину, то именно он. Янковский уверенно закрепился как главный актер «новой серьезной драмы» — от криминальных историй до психологических триллеров.

Остальные лидеры первого столбца

На третьей строчке — Павел Прилучный, по-прежнему магнит для массовой аудитории. Далее Кирилл Кяро, чье имя стало синонимом мрачных интеллектуальных сериалов. Замыкает пятерку Дмитрий Нагиев — редкий пример звезды, которую смотрят и из ностальгии, и из любопытства.

Второй столбик: от хитмейкеров до новых лиц

Шестым стал Никита Кологривый — самый взрывной актер года. Следом Даниил Воробьев, чья мрачная харизма собирает отдельную армию фанатов. Восьмое место у Евгения Ткачука, мастера сложных, нервных ролей. Девятое — у Александра Петрова, который даже после десятков премьер остается кликабельным. И закрывает десятку Эльдар Калимулин — тихий фаворит зрителей.

Этот рейтинг — не про «лучше сыграл», а про «кого реально смотрят». И в 2025-м Okko четко показывает: эпоха Юры Борисова пока даже не думает заканчиваться.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Юра Борисов согласился сниматься в Голливуде.

Фото: Кадр из фильма «Анора» (2024), сериала «Хроники русской революции», Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
