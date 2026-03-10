Меню
Киноафиша Статьи Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)

10 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Девятая планета»

Это уже явно заявка на успех.

Первый трейлер фантастического фильма «Девятая планета» уже появился в Сети. Новый проект с Юрой Борисовым обещает масштабную историю о бойцах спецназа, чужой планете и странных существах, которых на Земле назвали химерами. Но, судя по первым кадрам, главная опасность там вовсе не монстры.

Что известно о сюжете

Главный герой — автомеханик Дима Хруст. После аварии он начинает вспоминать странные эпизоды из другой жизни. В этих воспоминаниях есть военная база землян, бои с чудовищами и загадочная девушка Полина.

Постепенно становится ясно: это не фантазии. Дима действительно участвовал в операции на далекой Девятой планете, но его память кто-то стер. Единственная, кто может подтвердить правду, — та самая Полина. Чтобы разобраться, герою придется вернуться туда, где все началось.

Где снимали фильм

Главную роль сыграл Юра Борисов. Его партнерами по фильму стали Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. В актерском составе также Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Игорь Грабузов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант.

Съемки проходили сразу в двух необычных локациях. Часть сцен снимали в горах Марокко, другую — на острове Сокотра в Аравийском море. По словам Борисова, съемочная группа почти месяц жила там в палатках.

Фильм снял режиссер Николай Рыбников, ранее работавший над сериалом «Трудные подростки». Производством занимались студия «СТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке Фонда кино.

Премьера фантастического блокбастера «Девятая планета» назначена на 24 сентября 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «ЦПШ».

Фото: Кадр из фильма «Девятая планета»
Екатерина Адамова
