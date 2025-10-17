Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах

Штирлиц без них раскрылся бы совсем иначе.

Если бы «Семнадцать мгновений весны» снимали строго по книгам, без режиссёрских добавлений, сериал, возможно, получился бы холоднее и суше. Но Татьяна Лиознова умела чувствовать зрителя — и знала, что даже в шпионской игре нужны не только тайные сигналы, но и человеческое тепло.

Так в кадре появились две женщины, которых у Семёнова не было вовсе: пожилая фрау Заурих и юная журналистка Габи Набель. Но для чего?

Фрау Заурих — кислород для человеческой стороны Штирлица

Именно с ней начинается фильм — прогулка по лесу, разговоры о журавлях, лёгкий юмор. Заурих — персонаж, который разбавляет сталь разведчика домашней теплотой.

Она немного рассеянная, смешная, как взрослая девочка, но в ней есть мудрость прожившей войну женщины. Лиознова хотела, чтобы зритель увидел, что даже в мире предательств и паролей у Штирлица есть пространство для доверия.

Эта роль писалась для Раневской, но сыграла её Эмилия Мильтон — и попала точно в нерв. В каждой сцене Заурих — как глоток воздуха среди напряжения: она напоминает, что война — это не только фронт, но и простые люди, которые всё ещё умеют смеяться.

Габи Набель — соблазн, от которого не соблазняются

Вторая героиня — Габи, молодая немка, журналистка с правильными, но не нашими убеждениями. Она красива, умна, искренне восхищается Штирлицем — и тем опаснее их встречи. Ведь он не просто разведчик, он человек, который умеет чувствовать, но не имеет права на чувства.

Светлана Светличная сыграла эту роль с лёгкой наивностью и внутренним огнём. Через Габи Лиознова показала, что Штирлиц — не просто холодный аналитик, а мужчина, способный на эмпатию, но с железной дисциплиной.

Женщины, которых придумало кино

Обе героини выполняют одну миссию — сделать Штирлица живым. Через них он перестаёт быть просто «агентом в Берлине» и становится человеком, в котором мы узнаём себя: усталость, одиночество, доброту под маской холодного расчёта, пишет автор Дзен-канала «Хомо люденс».

Лиознова понимала: зрителю нужно не только следить за кодами и радиосообщениями, но и чувствовать. И Заурих с Габи — как раз те два голоса, благодаря которым «Семнадцать мгновений весны» звучит не как отчёт разведки, а как человеческая история.

