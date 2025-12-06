Юлия Снигирь в «Маяке» играет роль, от которой мороз по коже: трейлер уже в Сети, а дату запуска скрывают (видео)

Трейлер «Маяка» появился в Сети тихо, почти незаметно — и сразу почувствовалось, что это не очередная драма про трудный выбор подростка.

В ролике мелькают северные пейзажи, напряжённые взгляды и тишина, из которой, кажется, сейчас вырастет трагедия. Дату премьеры Okko держит в секрете — и это только подогревает интерес.

История, которая рушит привычную жизнь

В центре сюжета «Маяка» — Егор, старшеклассник из маленького северного города. Пока родители живут работой, он тянет на себе заботу о младшем брате с тяжёлой формой ДЦП.

Подростковая усталость, чувство несправедливости, постоянная ответственность — всё давит до тех пор, пока случайная ошибка не меняет судьбу семьи. Одно мгновение, одно непреднамеренное действие — и впереди остаётся только вина, от которой никуда не деться.

Опасное чувство, меняющее направление

Появление в колледже новой преподавательницы литературы делает историю ещё сложнее. Её играет Юлия Снигирь — строгая, хрупкая, чужая в этом городе, но слишком близкая для Егора.

Она пробуждает в нём не только чувства, но и забытое желание жить для себя. Однако выбор, который он делает, оборачивается цепью последствий, от которых невозможно укрыться даже на краю страны.

Команда, создающая атмосферу

В проекте собраны яркие имена: Сергей Гилёв, Марина Васильева, Макар Хлебников, Евгений Кунцевич. Режиссёр Иля Малахова, снимавшая «Привет, мама», снова работает с темами вины и невозможности вернуться в прошлое.

Сценаристы Михаил Шульман и Михаил Турбин — финалист «Большой книги» — придали истории ту тяжесть, с которой зритель выходит из зала нескоро. «Маяк» обещает стать одной из самых эмоциональных драм сезона — той, после которой зрители ещё долго будут молчать, собирая дыхание.

