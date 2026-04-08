Юлий становится богатырём: свежий трейлер «Трёх богатырей» показал неожиданный поворот — релиз назначен на 25 июня (видео)

Теперь историю будут раскрывать через других персонажей.

Юлий становится богатырём — и это уже не шутка из серии, а полноценный поворот сюжета. В Сети появился первый трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который выйдет в прокат 25 июня.

На этот раз болтливый конь получает силу, с которой раньше справлялись только Илья, Добрыня и Алёша.

Что показали в трейлере

Фильм снова строится как антология из трёх историй. В новелле «Фаворит» в Киев приезжает герцог из Парижа, и Князю предстоит понять, зачем он здесь и почему сравнивает богатырей с мушкетёрами.

В «Чудо-ели» появляется волшебное дерево, исполняющее желания, но его крадут и следы ведут к Бабе-Яге. В третьей истории именно Яга запускает цепочку событий, из-за которых Юлий неожиданно получает богатырскую силу.

Что изменится в серии

Главный акцент смещается на Юлия, который из комического персонажа превращается в участника действий. По трейлеру видно, что он не просто «пробует» силу, а оказывается в центре конфликта и даже становится разыскиваемым.

Это редкий случай для франшизы, где структура почти не менялась с 2004 года, когда вышел первый фильм.

Режиссёры Екатерина Салабай и Анна Миронова продолжают линию предыдущих частей 2024 и 2025 годов. При этом уже известно, что в декабре выйдет ещё один проект — «Три богатыря и Гуси-Лебеди» (24 декабря). Франшиза расширяется, но делает это через знакомые элементы, аккуратно добавляя новые роли и повороты.