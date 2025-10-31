4 сезон «Белого лотоса» еще не начали снимать, а мы уже знаем подробности: где герои окажутся на этот раз и что их ждет

Майк Уайт переносит действие сериала в Париж и на Лазурный берег.

Сериал «Белый лотос» (The White Lotus) меняет географию. HBO официально готовит четвёртый сезон. После Гавайев, Сицилии и Таиланда сериал впервые переезжает во Францию. Действие развернётся от Парижа до самых богатых уголков Лазурного берега.

Париж как стартовая точка

Сериал впервые покидает сеть отелей Four Seasons: HBO не продлила партнёрство и ищет новые пространства. В числе вариантов фигурируют Ritz Paris и Le Lutetia.

В столице Франции пройдут первые съёмочные блоки, и именно здесь зрители увидят часть нового кастинга и завязку истории.

Главная локация — юг Франции

Основное действие переместится на Лазурный Берег. Майк Уайт лично осматривал Ниццу, Канны и район Кап-Ферра.

Среди ключевых кандидатов — легендарный Negresco, один из самых узнаваемых отелей Франции. Его архитектура в стиле Belle Époque («Прекрасная эпоха») идеально ложится в эстетику сериала, который всегда сочетает роскошь с социальными язвами.

Новые локации дают сериалу иной визуальный тон: европейская роскошь вместо курортного рая, больше исторической архитектуры, меньше открыток с пляжа. Формула остаётся прежней — атмосфера элитного отдыха, трещины под глянцем и неизменная детективная интрига.

Что ждать от сезона

Съёмки начнутся в следующем году. Майк Уайт уже говорил, что в отелях «Белого лотоса» «всегда найдётся место для убийств». Значит, можно ждать фирменное сочетание чёрного юмора, социальной сатиры и расследования — только теперь на фоне Франции, одной из самых кинематографичных стран мира.

