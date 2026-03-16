Юбабу знали все японцы еще до «Унесенных призраками»: вот с кого списал свою злодейку Миядзаки

В «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки есть персонаж, который запоминается с первого появления и не отпускает до самых титров. Юбаба, хозяйка огромного купального комплекса для духов, выглядит устрашающе: огромная голова, немигающий взгляд и грузное тело.

Она командует всеми без жалости, отбирает у работников имена и спокойно пользуется чужим трудом, не испытывая ни малейших угрызений.

Но при всей своей жестокости Юбаба не укладывается в простую схему злодейки. Она жестко соблюдает законы магического мира. В ее действиях чувствуется какая-то своя, искаженная логика.

А некоторые поклонники творчества Миядзаки уверены, что режиссер вдохновлялся не просто фантазией, а вполне конкретной легендой о японской ведьме.

Прототип Юбабы

Юбабу нельзя назвать прямым переложением легендарной ямаубы на экран, но сходство с этим мифическим персонажем очевидно. В японском фольклоре ямауба описывается как страшная старуха в драном красном кимоно, с седыми космами, которая караулит заплутавших путников в лесной чаще. Ее коронный прием — прикинуться безобидной бабушкой, чтобы войти в доверие, а потом напасть.

Любопытно, откуда брались такие ведьмы в народных преданиях. Считалось, что в ямаубы превращались женщины, которых прогнали или которым пришлось бежать в горы от несправедливости. Нередко это были старухи, брошенные собственными семьями в голодные годы, чтобы не кормить лишний рот. Одиночество и обида ожесточали их, превращая в кровожадных монстров, жаждущих мести всем людям без разбора.

Юбаба явно унаследовала от ямаубы властность, магические способности и привычку жить обособленно в своем мире. Но Миядзади пошел дальше и сделал героиню сложнее, прилепив ей еще одну ипостась — суровой деловой женщины, управляющей целым банным комплексом для духов.

Миф в мультфильме

В «Унесенных призраками» Миядзаки ловко вплел еще одну жутковатую японскую легенду — о камикакуси. Так называют загадочные исчезновения людей, которых якобы утаскивают в свой мир духи. По поверьям, пропавшие могут объявиться спустя годы и выглядеть при этом так, будто не постарели ни на день.

Самый страшный элемент этой традиции — способность духов отнимать у человека имя. Именно это и происходит с Тихиро, когда Юбаба своей властью стирает ее настоящее имя и записывает под новым, чужим.

Без имени девочка не может вспомнить, кто она такая и откуда пришла, а значит, дороги назад для нее просто не существует. Забудешь себя — навсегда останешься в мире духов.