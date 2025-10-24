Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»

Благодаря «Звёздным войнам» даже те, кто ни разу не смотрел сагу, с закрытыми глазами опишут магистра Йоду. Его образ стал вирусным мемом ещё до широкого распространения интернета — маленький зелёный мудрец с заострёнными ушами и своеобразной речью.

Это тот редкий случай, когда персонаж перерос кино и стал частью глобальной поп-культуры. Но ведь поначалу Йода вообще должен был быть другого цвета.

Первоначальный облик Йоды

Сложно представить, но легендарный Йода мог бы появиться на экранах в фильме «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» совсем в другом облике. Согласно архивным материалам и воспоминаниям гримёров, изначально мастера-джедая планировали сделать синим или даже фиолетовым.

Ранние наброски и сценарии это подтверждают — в первоначальных описаниях Люк встречал «странное синеватое создание». Даже концепт-арты долгое время экспериментировали с палитрой, пробуя то бледно-голубые, то розоватые оттенки.

А в комиксах по «Империи наносит ответный удар», вышедших одновременно с фильмом, Йода остался фиолетовым эльфоподобным существом. Это доказывает, что решение перекрасить его в зелёный цвет было принято в самый последний момент.

Образ Йоды

История до сих пор хранит загадку — почему создатели в итоге остановились именно на зелёном цвете для Йоды. Художник по гриму вспоминал, что к его приходу решение уже было принято, но далось оно непросто.

«Мы потратили пять месяцев в ожидании, пока продюсеры определялись с окончательным обликом Йоды», — поделился специалист по гриму и спецэффектам Ник Мейли.

