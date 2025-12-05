Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Яшка Цыган на скаку стрелял из Нагана, как из игрушечного пистолета: разбираем, насколько это было реально в те годы

Яшка Цыган на скаку стрелял из Нагана, как из игрушечного пистолета: разбираем, насколько это было реально в те годы

5 декабря 2025 16:11
Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Эти сцены из «Неуловимых мстителей» помнят все зрители.

Лихие скачки, звонкая пальба, Яшка-цыган, который стреляет будто родился с револьвером в руке, — советское кино «Неуловимые мстители» сделало Наган почти танцовщиком на манеже. Но если отвлечься от детских восторгов, возникает простой вопрос: могли ли подростки времён Гражданской войны обращаться с этим оружием так, как показано в фильме?

Наган — герой не только кино, но и инженерной мысли

Револьвер системы Нагана действительно был гордостью начала XX века. Бельгийские братья Наганы сделали машину надёжную и простую, а Россия быстро приобщила её к своей оружейной культуре — вплоть до собственных производств в Туле и Ижевске. В Гражданскую войну Наган стал таким же символом времени, как гимнастёрка и маузер, только гораздо требовательнее к стрелку.

Подросток и самовзвод: союз почти фантастический

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Чтобы с Наганом лупить на скаку, как это делает Яшка, нужен не любой револьвер, а именно офицерская версия — с самовзводом. Та самая, что при нажатии сама взводит курок и проворачивает барабан. Солдатам рядового состава такую роскошь обычно не давали: экономия патронов и спокойствие командиров были важнее.

Так что первая загвоздка проста: где бы наши юные мстители вообще достали офицерские револьверы?

Но даже самовзвод — не волшебная палочка

Наган славился одним из самых «тугих» спусков среди револьверов своего времени. Самовзвод требовал серьёзного усилия пальцев — никакого «бац-бац» одним движением кисти. Чтобы стрелять быстро, да ещё и кучно, нужен был опыт, сильная рука и тренировки, которых сельские мальчишки Гражданской войны вряд ли видели так же часто, как кино зрители 60-х.

Где тренировались Неуловимые? Может, прямо на ходу?

Официальных тиров в степях, мягко говоря, не наблюдалось. Но война — жёсткий педагог: кому повезло выжить, тот действительно мог научиться обращаться с оружием интуитивно. В кино эта интуитивность превращается в красоту жанра, но реальность была куда менее щедрой на чудеса.

Итог: кино — сказка, но не без доли правды

Если допустить, что герои раздобыли офицерские Наганы, подкачали пальцы, прошли неплохую практику и не боялись отдачи, — да, теоретически они могли стрелять так лихо, передает дзен-канал «Этобаза». Наган — оружие надёжное, меткое и выносливое. Но превращать его в цирковой реквизит могли только художники «Неуловимых мстителей» — за что мы их, собственно, и любим.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
10 фактов о лучших советских хитах, но какие из них правда? Проверьте себя в нашем тесте 10 фактов о лучших советских хитах, но какие из них правда? Проверьте себя в нашем тесте Читать дальше 6 декабря 2025
Этот советский фильм 1978 года могли бы крутить по телику вместе с «Иронией судьбы»: но одна ошибка — и его списали со счетов Этот советский фильм 1978 года могли бы крутить по телику вместе с «Иронией судьбы»: но одна ошибка — и его списали со счетов Читать дальше 6 декабря 2025
За что из советской комедии «Афоня» вырезали «Машину времени»: вместо них пригласили «Аракс» За что из советской комедии «Афоня» вырезали «Машину времени»: вместо них пригласили «Аракс» Читать дальше 4 декабря 2025
Батрутдинов ныряет в ледяную реку, Кравец ждет, пока сойдет иней: где на самом деле снимают «Невероятные приключения Шурика» Батрутдинов ныряет в ледяную реку, Кравец ждет, пока сойдет иней: где на самом деле снимают «Невероятные приключения Шурика» Читать дальше 4 декабря 2025
Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности Читать дальше 4 декабря 2025
Катерина бродит по магазину и набивает тележку продуктами. Зрители не поняли, но это сцена в «Москва слезам не верит» крайне важна Катерина бродит по магазину и набивает тележку продуктами. Зрители не поняли, но это сцена в «Москва слезам не верит» крайне важна Читать дальше 4 декабря 2025
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Читать дальше 3 декабря 2025
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби» Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби» Читать дальше 2 декабря 2025
Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше