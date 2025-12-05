Яшка Цыган на скаку стрелял из Нагана, как из игрушечного пистолета: разбираем, насколько это было реально в те годы

Лихие скачки, звонкая пальба, Яшка-цыган, который стреляет будто родился с револьвером в руке, — советское кино «Неуловимые мстители» сделало Наган почти танцовщиком на манеже. Но если отвлечься от детских восторгов, возникает простой вопрос: могли ли подростки времён Гражданской войны обращаться с этим оружием так, как показано в фильме?

Наган — герой не только кино, но и инженерной мысли

Револьвер системы Нагана действительно был гордостью начала XX века. Бельгийские братья Наганы сделали машину надёжную и простую, а Россия быстро приобщила её к своей оружейной культуре — вплоть до собственных производств в Туле и Ижевске. В Гражданскую войну Наган стал таким же символом времени, как гимнастёрка и маузер, только гораздо требовательнее к стрелку.

Подросток и самовзвод: союз почти фантастический

Чтобы с Наганом лупить на скаку, как это делает Яшка, нужен не любой револьвер, а именно офицерская версия — с самовзводом. Та самая, что при нажатии сама взводит курок и проворачивает барабан. Солдатам рядового состава такую роскошь обычно не давали: экономия патронов и спокойствие командиров были важнее.

Так что первая загвоздка проста: где бы наши юные мстители вообще достали офицерские револьверы?

Но даже самовзвод — не волшебная палочка

Наган славился одним из самых «тугих» спусков среди револьверов своего времени. Самовзвод требовал серьёзного усилия пальцев — никакого «бац-бац» одним движением кисти. Чтобы стрелять быстро, да ещё и кучно, нужен был опыт, сильная рука и тренировки, которых сельские мальчишки Гражданской войны вряд ли видели так же часто, как кино зрители 60-х.

Где тренировались Неуловимые? Может, прямо на ходу?

Официальных тиров в степях, мягко говоря, не наблюдалось. Но война — жёсткий педагог: кому повезло выжить, тот действительно мог научиться обращаться с оружием интуитивно. В кино эта интуитивность превращается в красоту жанра, но реальность была куда менее щедрой на чудеса.

Итог: кино — сказка, но не без доли правды

Если допустить, что герои раздобыли офицерские Наганы, подкачали пальцы, прошли неплохую практику и не боялись отдачи, — да, теоретически они могли стрелять так лихо, передает дзен-канал «Этобаза». Наган — оружие надёжное, меткое и выносливое. Но превращать его в цирковой реквизит могли только художники «Неуловимых мстителей» — за что мы их, собственно, и любим.

