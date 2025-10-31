Меню
Япония выбрала своих фаворитов: 5 лучших аниме осени 2025 года по версии Niconico — проверьте, все ли вы смотрели

31 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Семья шпиона»

Зрители точно согласятся с таким рейтингом.

Осенний сезон 2025 года стал одним из самых ярких за последнее десятилетие — зрители не просто смотрели, а спорили, пересматривали и цитировали каждую серию. В официальном рейтинге Niconico определились фавориты, и среди них — как ностальгические возвращения, так и свежие открытия.

«Хироси Нохара: Стиль ланча»

Неожиданный лидер сезона — тихие будни взрослого Хироси, отца семейства, который на обеде находит почти дзен. Каждая серия — гастрономическая поэма о том, как просто быть счастливым, когда перед тобой идеальная мисо-суп и тёплый рис. В Японии сериал называют «самым человечным аниме года» — и, пожалуй, с этим не поспоришь.

«Гинтама: 3-Z класс Гинпачи-сэнсэя»

Гинтоки вернулся — и снова в привычном хаосе, только теперь в роли учителя. Его школьный класс собран из самых безумных персонажей франшизы, а юмор снова бьёт в цель. Это не просто спин-офф, а настоящее любовное письмо фанатам: сарказм, безумные диалоги и фирменный стиль «Гинтамы» здесь в полном порядке.

«Семья шпиона», 3 сезон

Семейка Форджеров остаётся лучшей комедией о шпионах, где взрывы соседствуют с завтраками и родительскими тревогами. В новом сезоне Аня идёт в школу для одарённых, а Лойду приходится шпионить… за собственным ребёнком. Очаровательный хаос, за который «Семью шпиона» и любят миллионы.

«Моя геройская академия: финальный сезон»

Эпоха Идзуку Мидории подходит к концу. Война героев и злодеев выходит на финишную прямую, а сериал — на уровень классической супергеройской драмы. Финальный сезон «Моей геройской академии» — это не только про силу, но и про цену, которую за неё платят. Хорикоси сумел превратить комиксовую историю в почти библейскую притчу о долге и страхе.

«Гастроли после Апокалипсиса»

Самое тихое и меланхоличное аниме сезона. Две девушки странствуют по разрушенному миру, где от цивилизации остались лишь пустые заправки и закатные трассы. В их дороге нет драм — только тоска, бензин и небо. Это постапокалипсис без страха, но с поэзией в каждой сцене.

Осень 2025 года показала: японская анимация снова на пике формы. От философских ланчей до спасения мира — каждое из этих аниме напоминает, что жанры не важны, когда история рассказана с душой.

Фото: Кадр из сериала «Семья шпиона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
