Что будет с сериалами НТВ в январе: продолжения, повторы и возможные спасители эфира — есть шанс увидеть Ивана Колесникова

НТВ традиционно не раскрывает январскую сетку заранее, но по уже объявленным слотам, продолжениям декабрьских премьер и логике программирования прошлых лет можно достаточно точно понять, как будет выглядеть эфир в январе.

После праздников канал сделает ставку на продолжения и повторы, а новые проекты, если и появятся, то ближе к концу месяца — именно они и рассматриваются как потенциальные «точки перезапуска» эфира.

Что НТВ покажет в январе точно

Первая половина января на НТВ пройдёт без громких стартов. В эфир уйдут продолжения декабрьских премьер, которые физически не успевают завершиться до Нового года, пишет дзен-канал Мир современного кино.

В январской сетке гарантированно продолжатся сериалы:

Оба проекта стартовали в декабре и займут первые недели нового года.

Параллельно канал традиционно заполняет поздний прайм повторами проверенных детективных линеек — прежде всего сезонов «Первого отдела». Такая схема используется НТВ из года в год и позволяет удерживать аудиторию без риска запускать новые проекты в период нестабильного телесмотрения.

Почему январь редко становится месяцем больших премьер

Анализ сетки НТВ за последние пять сезонов показывает устойчивую модель: полноценная новая премьера стартует либо в конце января, либо уже в феврале.

Январь используется как переходный период — с продолжениями, повторами и аккуратной расстановкой будущих флагманов. Это снижает программные риски, но делает эфир уязвимым с точки зрения зрительского интереса.

Какие сериалы могут спасти январский эфир

Именно во второй половине января возникает интрига. Автор дзен-канала «Мир современного кино» называет несколько проектов, которые находятся в высокой степени готовности и могут быть поставлены в эфир сразу после праздников.

«Город Брежнев»

Действие сериала разворачивается в 1983 году в городе Брежнев — нынешних Набережных Челнах, на фоне становления завода КАМАЗ.

В центре сюжета — подросток Артур, взросление которого проходит в мире дворовых группировок, криминальных конфликтов и первых моральных выборов.

История строится на столкновении юношеской наивности с жёсткой реальностью промышленного города.

«Мёртвая точка»

Криминальный сериал о сложном расследовании, в котором ключевые персонажи шаг за шагом выходят на систему, связанную с серией преступлений.

В проекте одну из главных ролей играет Иван Колесников. Формат рассчитан на плотный недельный показ — именно такой формат НТВ чаще всего использует для январских запусков.

«Тверская 3»

Третий сезон детективной истории, в котором у главного героя появляются не только новые дела, но и личная линия, напрямую влияющая на развитие сюжета.

Проект находится в производстве, но обсуждается и возможный ранний запуск.

«Страх над Невой 2»

Продолжение исторического детектива, действие которого разворачивается в Ленинграде 1970-х.

Во втором сезоне следствие сталкивается с серией загадочных убийств, за которыми может скрываться не только криминальный, но и идеологический мотив.

«Вне закона»

История майора, который после гибели дочери начинает собственное расследование, выходя за рамки официальных процедур.

Сериал строится вокруг морального конфликта между законом и личной справедливостью и может стать одним из самых жёстких проектов НТВ в новом сезоне.

Почему НТВ выгодно выдляется на фоне других

На фоне прочих федеральных каналов НТВ остаётся единственным, кто регулярно выпускает новые детективные сериалы в течение всего сезона, а не только в пиковые месяцы.

Если хотя бы один из перечисленных проектов выйдет в эфир до конца января, месяц перестанет быть проходным и станет полноценной точкой перехода к весеннему сезону.

