Январь 2026-го — время премьеры «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов»: Джордж Мартин уже посмотрел все серии и доволен

HBO наконец-то снял завесу тайны над одним из самых ожидаемых проектов. Дата премьеры приквела «Игры престолов» под названием «Рыцарь семи королевств» стала известна, и теперь у фанатов есть повод готовить календари.

Когда выйдет новый сериал

Глава HBO Кейси Блойс подтвердил: премьера состоится в январе 2026 года. Первый сезон будет включать шесть эпизодов и станет адаптацией первой повести Джорджа Мартина «Межевой рыцарь».

Именно в ней зрители познакомятся с Дунканом Высоким — честным, но простоватым воином, и его оруженосцем Эггом, который в будущем окажется королём Эйегоном Таргариеном.

Что известно о сюжете

События развернутся за девяносто лет до «Игры престолов», но уже после истории «Дома дракона». Дунк хоронит своего наставника, надевает доспехи и отправляется на турнир, где встречает мальчика по имени Эгг. Позже он узнаёт, что тот — принц Таргариен. Эта дружба приведёт героев в самую гущу событий, которые изменят судьбу Семи королевств.

Кто сыграет главных героев

Дунканом станет Питер Клэффи («Крушение»), а Эгга сыграет Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). В каст вошли и другие заметные имена: Берти Карвел в роли принца Бейлора, Сэм Спруэлл — принца Мейкара, Финн Беннетт — принца Эйриона, Генри Эштон — принца Дейрона.

Оценка Джорджа Мартина

Создатель вселенной лично посмотрел все шесть эпизодов в черновом варианте и признался, что остался в восторге: «Дунк и Эгг всегда были моими любимцами, актёры, которые их играют, просто невероятны». Мартин подтвердил, что шоу сохранит дух повестей и станет важной главой в истории Вестероса.

«Рыцарь семи королевств» обещает более камерную историю, чем «Игра престолов», но именно в ней будут заложены события, от которых зависит будущее целой династии. Для поклонников саги январь 2026-го уже звучит как новая точка отсчёта.

Ранее портал «Киноафиша» писал про трех героев «Игры престолов», которые сидели на Железном троне, но не были королями.