Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив

Ко второй половине 1980-х кино оказалось в глубокой яме — деньги на съёмки брались неоткуда, и даже фильмы маститых режиссёров подолгу не могли пробиться к зрителю. Государству было не до кино, а частные инвесторы не спешили вкладываться в искусство.

Но иногда картины исчезали с радаров по совсем иным причинам, как это случилось с одной военной лентой, где главную роль сыграл сам Олег Янковский.

Сюжет фильма

Режиссёр Семён Аранович задумал снять пронзительную картину о войне, которую сначала назвал «Ника», а потом переименовал в «Агнус Дей» — в переводе с латыни это означает «Божий Агнец». В центре сюжета оказалась юная разведчица Вера Румянцева, которую сотрудники НКВД тщательно готовят к выполнению смертельно опасного задания в тылу врага.

Но планы рушатся в один момент, когда выясняется, что девушка ждёт ребёнка. Тогда вместо неё на задание решают отправить её сестру-близнеца Нику, и операция неожиданно меняет своё направление.

Съемки

Работа над «Божьим Агнцем» собрала на площадке поистине звёздный состав: Олег Янковский впервые за долгое время примерил военную форму и сыграл полковника НКВД, а компанию ему составили Олег Басилашвили, Александр Калягин, Игорь Скляр и Виктор Сухоруков. Сестёр-близнецов доверили сыграть молодым студенткам Полине и Ксении Кутеповым.

Проект задумывался как подарок к полувековому юбилею Победы, но едва начавшись, нарвался на жёсткую критику. Уже отснятые сорок минут материала сочли слишком мрачными и спорными, а латинское название окончательно добило картину в глазах проверяющих.

Режиссёр не стал спорить и оставил фильм пылиться в архивах. Спустя годы отдельные кадры всё же показали на фестивалях, но цельной ленты зрители так и не увидели.