Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив

Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив

24 февраля 2026 11:21
Кадр из фильма «Божий Агнец»

Ленту так и не досняли.

Ко второй половине 1980-х кино оказалось в глубокой яме — деньги на съёмки брались неоткуда, и даже фильмы маститых режиссёров подолгу не могли пробиться к зрителю. Государству было не до кино, а частные инвесторы не спешили вкладываться в искусство.

Но иногда картины исчезали с радаров по совсем иным причинам, как это случилось с одной военной лентой, где главную роль сыграл сам Олег Янковский.

Сюжет фильма

Режиссёр Семён Аранович задумал снять пронзительную картину о войне, которую сначала назвал «Ника», а потом переименовал в «Агнус Дей» — в переводе с латыни это означает «Божий Агнец». В центре сюжета оказалась юная разведчица Вера Румянцева, которую сотрудники НКВД тщательно готовят к выполнению смертельно опасного задания в тылу врага.

Но планы рушатся в один момент, когда выясняется, что девушка ждёт ребёнка. Тогда вместо неё на задание решают отправить её сестру-близнеца Нику, и операция неожиданно меняет своё направление.

Кадр из фильма «Божий Агнец»

Съемки

Работа над «Божьим Агнцем» собрала на площадке поистине звёздный состав: Олег Янковский впервые за долгое время примерил военную форму и сыграл полковника НКВД, а компанию ему составили Олег Басилашвили, Александр Калягин, Игорь Скляр и Виктор Сухоруков. Сестёр-близнецов доверили сыграть молодым студенткам Полине и Ксении Кутеповым.

Проект задумывался как подарок к полувековому юбилею Победы, но едва начавшись, нарвался на жёсткую критику. Уже отснятые сорок минут материала сочли слишком мрачными и спорными, а латинское название окончательно добило картину в глазах проверяющих.

Режиссёр не стал спорить и оставил фильм пылиться в архивах. Спустя годы отдельные кадры всё же показали на фестивалях, но цельной ленты зрители так и не увидели.

Фото: Кадры из фильма «Божий Агнец» (1985)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей» Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей» Читать дальше 24 февраля 2026
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет Читать дальше 24 февраля 2026
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте Читать дальше 24 февраля 2026
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом Читать дальше 23 февраля 2026
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит» У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит» Читать дальше 22 февраля 2026
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Читать дальше 22 февраля 2026
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше