Янковский неспроста отращивал усы для «Слова пацана»: почему в 80-е так делали все дембеля из Афганистана?

Сцена возвращения Вовы Адидаса из армии в «Слове пацана» стала одной из самых запоминающихся. Иван Янковский, появляясь в кадре, демонстрирует радикально новый облик — его лицо украшают пышные, почти карикатурные усы. Эта деталь настолько неожиданна, что даже его экранный брат не может скрыть искреннего изумления.

Интересно, что эта деталь — не просто выдумка сценаристов. В реальной жизни многие солдаты, служившие в Афганистане, возвращались домой именно с усами. Эта традиция появилась не случайно.

В начале 80-х, на волне западного культурного влияния, усы и бакенбарды стали символом бунтарского стиля. Однако для советского солдата любая растительность на лице была строжайше запрещена — предписывалось идеальное, гладкое бритьё.

Но в Афганистане были свои, негласные правила. Там командование часто закрывало глаза на мелкие вольности «дедов» — старослужащих, ждущих последние недели до демобилизации. Именно они, почувствовав скорую свободу от армейской дисциплины, стали первыми, кто осмелился бросить вызов уставу.

Для солдат это был способ заявить о себе. Усы становились символом особого статуса, отличающим опытного «деда» от новобранцев. Они демонстрировали не только дерзость и неподчинение уставу, но и считались внешним признаком выносливости и мужественности.