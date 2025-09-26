Меню
Киноафиша Статьи Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие

26 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Игра престолов»

У героини не было другого варианта.

В «Игре престолов» Якен Хгар, загадочный убийца из ордена Безликих, мог устранить кого угодно. Но его интерес к Арье Старк казался странным. Маленькая девочка из Вестероса — будущий элитный ассасин? Звучало невероятно.

Их встреча была не случайной. Якен разглядел в ней то, что скрывалось за внешностью.

Цель Якена

Судьба свела Арью и Якена Хгара еще до того, как мир девочки рухнул. Загадочный ассасин находился в том самом караване новобранцев Ночного Дозора, с которым бежала из Королевской Гавани Арья. И это самое интересное.

Якен, будучи Безликим, наверняка мог сбежать из своей клетки когда угодно. Но он этого не сделал. Он оставался там до тех пор, пока не предложил Арье свою знаменитую сделку.

Похоже, за время пути он разглядел в юной Старк не просто испуганного ребенка. Он увидел в ней уникальные задатки — ту самую силу воли и жажду справедливости, которые делали ее идеальной кандидаткой в Безликие.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Уникальность Арьи

Девочка была умна, смела и уже мастерски меняла личности, живя под разными именами. Она интуитивно вела себя как Безликая, еще не зная об ордене.

Ее одержимость смертью врагов идеально соответствовала философии Многоликого бога. К тому же Арья переживала самый уязвимый период: после казни отца она осталась совершенно одна, без семьи и поддержки. Это делало ее восприимчивой к новым идеям.

Якен наверняка заметил ее сходство с Бродяжкой — другой аристократкой, потерявшей родителей. А главное, исчезновение Арьи никто бы не заметил. Все эти причины сделали ее идеальным проектом для вербовки в Безликие.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что такое серая хворь в «Игре престолов» на самом деле.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
