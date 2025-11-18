Меню
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х

18 ноября 2025 19:06
«Обнальщик» (2025)

Криминальная драма Wink стартовала с резонансных отзывов, но зрители сходятся в одном — Александр Яценко отлично тянет на себе историю.

Сериал «Обнальщик» рассказывает о Михаиле — совладельце цветочного бизнеса, который в 2013 году оказывается втянут в цепочку стремительных событий.

Долги, бегство с семьёй в приморский город, встреча с бандитами и отчаянная попытка спрятаться от кредиторов превращают жизнь героя в хаотичный каскад решений. На платформе Wink уже доступны первые серии, и зрители активно обсуждают тон нового проекта.

Какой мир предлагает сериал

Авторы переносят действие в Дальний Восток, но визуальный и сюжетный фон напоминает ранние нулевые и даже последние отголоски 90-х.

Впечатление усиливают детали: спортики на районе, сумки с наличными и персонажи, будто сошедшие с криминальных хроник прошлых десятилетий.

Зрители замечают это тоже, и один из комментариев звучит так:

«Дальний Восток так и остался большим и грязным “Черкизоном”».

Создатели, однако, явно играют на контрасте — рядом с этим миром существуют NFT-аукционы и смартфоны, что создаёт характерный разрыв эпох.

Что зацепило зрителей в первых сериях

Главный актив сериала — актёрский состав. Комментаторы подчеркивают:

«Яценко всегда достойно играет».

Он действительно получает роль, способную раскрыть эмоциональную дугу героя: от паники до попытки удержать контроль, от семейных конфликтов до рискованного сотрудничества с сыном Лёшей.

Молодые актёры, среди которых Фёдор Кудряшов и София Лопунова, добавляют истории энергии, а Ольга Тумайкина и Игорь Миркурбанов — веса и характера.

https://static.kinoafisha.info/k/series_shots/1920x1080/upload/series/frames/8/4/6/12648/d5deaf0dabd05d1f93cd8d18470820fa.jpg

Где зрители видят слабые места

Скептики отмечают насыщенность первых серий: «ком проблем», «нагромождение бандитских линий».

Несколько зрителей пишут, что события обрушиваются на героев слишком быстро — пропавшие деньги, трупы, угрозы, отрезанный палец и разборки буквально «за два дня».

Но другие считают этот темп оправданным для криминального жанра и напоминают, что это только старт сезона — у истории есть пространство выровняться.

Стоит ли смотреть дальше

Несмотря на претензии к атмосфере и плотности событий, серию хвалят за динамику и актёрскую игру.

Другие отмечают, что, несмотря на спорные решения сценаристов, сериал цепляет. Судя по отзывам зрителей на первые две серии, у проекта есть потенциал — история может переродиться, когда активный старт с огромным количеством событий уступит место развитию персонажей.

Фото: Кадр из сериала «Обнальщик» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
