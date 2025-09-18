«Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер

Сценаристы «Клюквенного щербета» явно сделали выводы из прошлых скандалов. В свежем тизере 105 серии нет уже и намёка на роман Доа и Фираза. Зато в центре внимания — супружеская драма Нурсемы и Фираза, новые интриги в бизнесе Уналов и, главное, возвращение тёмного секрета Ишил.

Семейный ужин и колкие слова Кывылджим

Кывылджим, как ни странно, принимает приглашение на ужин к Апо и Ишил. Но даже за праздничным столом она не упускает случая напомнить: все беды семьи Уналов начались с Мустафы. Фатих же демонстративно выражает любовь к Доа, на что та отвечает лишь мягкой улыбкой.

Нурсема борется за внимание мужа

Тем временем в доме Нурсемы всё далеко не идеально. Девушка решает наладить отношения и приходит к мужу в красивом пеньюаре.

Но Фираз уже не смотрит на неё с прежней страстью. Нурсема мечтает о ребёнке и искренне старается удержать брак, однако огонь в глазах супруга погас.

Омер снова наставляет

Омер остаётся главным мудрецом в истории. Сначала он встречается с Доа и объясняет, что испытания посылаются свыше не зря. Затем беседует с Фиразом и Нурсемой, делясь опытом отцовства.

Кажется, сценаристы снова делают его ключевым человеком, который способен удержать молодое поколение от ошибок.

Асиль идёт ва-банк

В бизнесе Уналов накаляется обстановка. Асиль уверен, что сможет вытеснить Фатиха и укрепить свои позиции. На собрании он получает неожиданную поддержку: Омер голосует не за Фатиха, а за Асуде и Асиля. Это становится для сына Апо ударом и обещает новые конфликты.

Ишил получает страшное послание

Самая громкая интрига серии — возвращение тайны убийства Пембе. Ход явно на радость фанатов. Ишил получает загадочный подарок, внутри которого QR-код. Отсканировав его, женщина видит пугающее сообщение:

«Я знаю, что ты убийца».

Паника на лице Ишил ясно даёт понять: её секрет далеко не похоронен. Но кто стоит за этой угрозой? Зрители разделились: одни уверены, что Мустафа, другие ставят на новую служанку Бирсен.

Итог

В 105 серии «Клюквенного щербета» зрителей ждёт меньше запретной мелодрамы и больше напряжённых откровений. Любовная линия Доа и Фираза уходит на второй план, зато Нурсема отчаянно борется за семью, а Ишил сталкивается с призраками прошлого. Судя по тизеру, спокойная жизнь героев закончилась — начинается новая волна хаоса.

