Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер

«Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер

18 сентября 2025 20:04
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Вот что значит сила зрительского гнева!

Сценаристы «Клюквенного щербета» явно сделали выводы из прошлых скандалов. В свежем тизере 105 серии нет уже и намёка на роман Доа и Фираза. Зато в центре внимания — супружеская драма Нурсемы и Фираза, новые интриги в бизнесе Уналов и, главное, возвращение тёмного секрета Ишил.

Семейный ужин и колкие слова Кывылджим

Кывылджим, как ни странно, принимает приглашение на ужин к Апо и Ишил. Но даже за праздничным столом она не упускает случая напомнить: все беды семьи Уналов начались с Мустафы. Фатих же демонстративно выражает любовь к Доа, на что та отвечает лишь мягкой улыбкой.

Нурсема борется за внимание мужа

Тем временем в доме Нурсемы всё далеко не идеально. Девушка решает наладить отношения и приходит к мужу в красивом пеньюаре.

Но Фираз уже не смотрит на неё с прежней страстью. Нурсема мечтает о ребёнке и искренне старается удержать брак, однако огонь в глазах супруга погас.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Омер снова наставляет

Омер остаётся главным мудрецом в истории. Сначала он встречается с Доа и объясняет, что испытания посылаются свыше не зря. Затем беседует с Фиразом и Нурсемой, делясь опытом отцовства.

Кажется, сценаристы снова делают его ключевым человеком, который способен удержать молодое поколение от ошибок.

Асиль идёт ва-банк

В бизнесе Уналов накаляется обстановка. Асиль уверен, что сможет вытеснить Фатиха и укрепить свои позиции. На собрании он получает неожиданную поддержку: Омер голосует не за Фатиха, а за Асуде и Асиля. Это становится для сына Апо ударом и обещает новые конфликты.

Ишил получает страшное послание

Самая громкая интрига серии — возвращение тайны убийства Пембе. Ход явно на радость фанатов. Ишил получает загадочный подарок, внутри которого QR-код. Отсканировав его, женщина видит пугающее сообщение:

«Я знаю, что ты убийца».

Паника на лице Ишил ясно даёт понять: её секрет далеко не похоронен. Но кто стоит за этой угрозой? Зрители разделились: одни уверены, что Мустафа, другие ставят на новую служанку Бирсен.

Итог

В 105 серии «Клюквенного щербета» зрителей ждёт меньше запретной мелодрамы и больше напряжённых откровений. Любовная линия Доа и Фираза уходит на второй план, зато Нурсема отчаянно борется за семью, а Ишил сталкивается с призраками прошлого. Судя по тизеру, спокойная жизнь героев закончилась — начинается новая волна хаоса.

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше