«Я видел критику финала»: Джеймс Ганн признал, что концовка «Миротворца» разочаровала фанатов и объяснил, почему так произошло

Финал второго сезона «Миротворца» вызвал бурные споры — кто-то назвал его сильным и человечным, а кто-то разочаровался. Зрители ждали громкой развязки, а получили тихую точку.

Джеймс Ганн, режиссёр и глава DC Studios, отреагировал спокойно: по его словам, не все обязаны любить всё.

«Мне всё понравилось — но не всем дано любить всё»

«Я видел критику финала. Не всем дано любить абсолютно всё. Мне восьмая серия очень понравилась, но я понимаю, что не все её полюбят. И это совершенно справедливо. Чего я не понимаю, так это претензии, что в эпизоде нет больших и важных событий», — написал Ганн в соцсетях.

Режиссёр объяснил, что не хотел эффектного финала — ему было важнее завершить историю героя честно и эмоционально. По его словам, «Миротворец» никогда не был сериалом о взрывах — это история о человеке, который учится быть лучше.

Реакция зрителей

На IMDb последняя серия получила 6,7 балла — самый низкий результат за всё время шоу. Одни зрители считают, что финал получился «честным и зрелым», другие — что он оставил слишком много вопросов.

Но сам Ганн, похоже, доволен: он просто рассказал историю так, как считал нужным. И, как он заметил, не всем дано любить всё.

