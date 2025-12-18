Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона

Вышел на Пятом канале, но почему-то остался в тени других киноработ.

Если кажется, что детективная линейка НТВ уже выучена наизусть — от «Первого отдела» до «Шефа», — самое время посмотреть в сторону Пятого канала.

Там есть проект, который прошел тише, чем заслуживает, и при этом играет на другом поле. Называется он просто и точно — «Моя девочка» с рабочим названием «Леон». Да, с отсылкой к Бессону.

Детектив, где ставка не только на преступление

В центре истории — майор петербургского угрозыска Григорий Леонов. Сильный, закрытый, принципиальный. После гибели жены его жизнь сжимается до одного человека — десятилетней дочери Маши.

Девочка пережила убийство матери на собственных глазах и теперь боится потерять отца. Настолько, что не отпускает его даже на работу. Леонову приходится брать ребенка с собой в управление и на выезды — под взгляды коллег и постоянный риск.

Картина состоит из четырех частей по две серии в каждой. В основе этих мини-картин – одно расследуемое дело.

«Я в восторге. Мне сериал очень понравился — прежде всего своей необычностью. Я много лет смотрю детективы и боевики, которые снимают по заказу Пятого канала и НТВ, и большинство из них, как правило, похожи друг на друга по сюжету. Здесь же есть своя изюминка. Впервые вижу сценарий, в котором родная дочь буквально ходит хвостиком за отцом по всем его полицейским делам. Лично мне такой поворот показался свежим и действительно интересным», — пишут зрители.

Когда расследование становится семейным делом

Поворот, который отличает сериал от типовых процедурных детективов, — Маша. Девочка неожиданно оказывается наблюдательнее взрослых: она фиксирует детали, которые опера пропускают, и переносит их в рисунки.

Повторяющийся жест, одинаковый фургон, мелкая, но важная закономерность — из этого складываются подсказки к делам. Для Маши это способ справиться со страхами. Для Леонова — реальная помощь в работе.

Почему это работает

«Моя девочка» — не про сенсации и не про жесткий экшен. Это спокойный, человеческий детектив, где каждое дело связано с внутренним состоянием героев. Четыре истории по две серии смотрятся как цельный фильм, а финальная линия логично приводит к главному — поиску убийцы жены Леонова.

Актеры и тон

Павел Харланчук играет сдержанно и точно, без надрыва. Его герой не геройствует — он выживает. Дебютантка Татьяна Тасенко в роли Маши держит экран без слащавости, что редкость для детских ролей. В кадре также Сергей Селин и Сергей Мигицко — без лишнего шума, но с нужным весом.

Если детективы НТВ уже закончились, «Моя девочка» — редкий случай, когда смена канала действительно оправдана. Это другой ритм, другая интонация и история, которая цепляет не преступлением, а людьми.

