Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

13 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Наконец-то киноленту покажут на большом экране.

«Аватар: Пламя и пепел» наконец появился в российских кинотеатрах, хотя его путь к зрителям оказался непростым. Фильм ждали в конце декабря, но в новогодние каникулы третью часть саги Джеймса Кэмерона так и не стали показывать.

Причина оказалась не в отсутствии интереса, а в правилах проката, которые временно изменили сами кинотеатры.

Почему премьеру отложили

Ассоциация владельцев кинотеатров решила отказаться от показов голливудских фильмов в формате предсеансного обслуживания на время январских праздников.

К этому решению присоединились крупнейшие сети, включая «Синема Парк», «Формулу Кино» и «Мираж». В итоге в праздничном прокате остались только те фильмы, которые официально вышли в России.

Хотя в мире «Аватар 3» стартовал 19 декабря, российские зрители были вынуждены ждать окончания каникул.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Когда фильм начнут показывать

С 15 января 2026 года формат предсеансного обслуживания возвращается в кинотеатры. Вместе с ним в прокат выходит и «Аватар: Пламя и пепел». Билеты на первые сеансы уже доступны, и показы запланированы на ближайшие дни.

Почему прокат выглядит необычно

В этот раз кинотеатры выбрали более осторожную стратегию и не стали рисковать в самый прибыльный период года. Зато сразу после праздников зрителям снова открыли доступ к крупным зарубежным премьерам.

В итоге «Аватар» выходит в России с задержкой почти в месяц, но все же доходит до большого экрана. И для многих это станет главным киносеансом середины зимы.

Также прочитайте: Нелегко придется не только Салли, но и Эйве: фанаты считают, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Минус ноль» два года назад потряс нас визуалом: говорят, сиквел оскароносного хита о Годзилле изменит франшизу — вот когда он выйдет «Минус ноль» два года назад потряс нас визуалом: говорят, сиквел оскароносного хита о Годзилле изменит франшизу — вот когда он выйдет Читать дальше 12 января 2026
«Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать «Темную башню» пытались, но это был провал: 3 книги Стивена Кинга, которые невозможно экранизировать Читать дальше 14 января 2026
Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит Сначала прошел 1 сезон, потом 2, а теперь пауза на годы? Когда точно выйдет 3 сезон «Уэнсдэй» и что с ним сейчас происходит Читать дальше 14 января 2026
В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ Читать дальше 14 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
«Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной «Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной Читать дальше 14 января 2026
Гермиона в «Узнике Азкабана» постарела из-за маховика времени почти на месяц: но есть момент, который обнулил все эти дни Гермиона в «Узнике Азкабана» постарела из-за маховика времени почти на месяц: но есть момент, который обнулил все эти дни Читать дальше 14 января 2026
«Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром «Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром Читать дальше 13 января 2026
Пока «Гладиатор 2» неожиданно покоряет стриминги, Рассел Кроу открыто критикует фильм: новый Луций его не впечатлил Пока «Гладиатор 2» неожиданно покоряет стриминги, Рассел Кроу открыто критикует фильм: новый Луций его не впечатлил Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше