Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах

«Аватар: Пламя и пепел» наконец появился в российских кинотеатрах, хотя его путь к зрителям оказался непростым. Фильм ждали в конце декабря, но в новогодние каникулы третью часть саги Джеймса Кэмерона так и не стали показывать.

Причина оказалась не в отсутствии интереса, а в правилах проката, которые временно изменили сами кинотеатры.

Почему премьеру отложили

Ассоциация владельцев кинотеатров решила отказаться от показов голливудских фильмов в формате предсеансного обслуживания на время январских праздников.

К этому решению присоединились крупнейшие сети, включая «Синема Парк», «Формулу Кино» и «Мираж». В итоге в праздничном прокате остались только те фильмы, которые официально вышли в России.

Хотя в мире «Аватар 3» стартовал 19 декабря, российские зрители были вынуждены ждать окончания каникул.

Когда фильм начнут показывать

С 15 января 2026 года формат предсеансного обслуживания возвращается в кинотеатры. Вместе с ним в прокат выходит и «Аватар: Пламя и пепел». Билеты на первые сеансы уже доступны, и показы запланированы на ближайшие дни.

Почему прокат выглядит необычно

В этот раз кинотеатры выбрали более осторожную стратегию и не стали рисковать в самый прибыльный период года. Зато сразу после праздников зрителям снова открыли доступ к крупным зарубежным премьерам.

В итоге «Аватар» выходит в России с задержкой почти в месяц, но все же доходит до большого экрана. И для многих это станет главным киносеансом середины зимы.

