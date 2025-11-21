«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

«Очень странные дела» снова подают знак — и делают это весьма эффектно. Без предупреждений, без долгих подводок — просто новый отрывок, в котором Одиннадцатая в очередной раз пытается превратить свою хрупкость в силу.

Она тренируется до изнеможения, будто знает: любое промедление — и Хокинс уже не спасти.

Тишина перед штормом

Видео появилось на YouTube-канале Netflix India — полторы минуты, которые работают лучше любого тизера. Одиннадцатая будто проверяет себя на прочность: выдержит — значит выдержат и остальные.

«Я уже пересмотрел это раз 10», — пишут довольные зрители.

Хокинс в ловушке

Финальный сезон не даёт героям передышки. Векна исчез, но его отсутствие тревожит куда сильнее присутствия. Друзья ищут чудовище первыми, пока город стоит в карантине, а правительство объявило охоту на Одиннадцатую. У каждого своя линия, но финал тянет их в одну точку.

Как будет выходить сезон

Пятый сезон разделили на три части. Первую можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября — с русскими субтитрами. Остальное будут выпускать постепенно, чтобы напряжение успело добраться до нужной отметки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».