Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

21 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Скоро премьера и авторы явно подогревают интерес к сериалу.

«Очень странные дела» снова подают знак — и делают это весьма эффектно. Без предупреждений, без долгих подводок — просто новый отрывок, в котором Одиннадцатая в очередной раз пытается превратить свою хрупкость в силу.

Она тренируется до изнеможения, будто знает: любое промедление — и Хокинс уже не спасти.

Тишина перед штормом

Видео появилось на YouTube-канале Netflix India — полторы минуты, которые работают лучше любого тизера. Одиннадцатая будто проверяет себя на прочность: выдержит — значит выдержат и остальные.

«Я уже пересмотрел это раз 10», — пишут довольные зрители.

Хокинс в ловушке

Финальный сезон не даёт героям передышки. Векна исчез, но его отсутствие тревожит куда сильнее присутствия. Друзья ищут чудовище первыми, пока город стоит в карантине, а правительство объявило охоту на Одиннадцатую. У каждого своя линия, но финал тянет их в одну точку.

Как будет выходить сезон

Пятый сезон разделили на три части. Первую можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября — с русскими субтитрами. Остальное будут выпускать постепенно, чтобы напряжение успело добраться до нужной отметки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах Читать дальше 20 ноября 2025
3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер 3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер Читать дальше 20 ноября 2025
Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел» Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел» Читать дальше 18 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте 5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте Читать дальше 22 ноября 2025
Не приквел вроде «Дома Дракона» и не история Джона Сноу: Мартин проболтался, что «Игра престолов» получит полноценное продолжение Не приквел вроде «Дома Дракона» и не история Джона Сноу: Мартин проболтался, что «Игра престолов» получит полноценное продолжение Читать дальше 21 ноября 2025
Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу Читать дальше 21 ноября 2025
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела» Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела» Читать дальше 20 ноября 2025
За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже Читать дальше 19 ноября 2025
Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги Читать дальше 19 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше