Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать

Сценаристам даже придумывать ничего не придется. Все уже готово.

Когда в кино снова и снова экранизируют одних и тех же авторов, создается ощущение, будто детективный жанр давно закончился. На экране — привычная Кристи, аккуратные загадки и знакомые лица.

А между тем есть писатели, чьи книги давно заслуживают такого же внимания. Их сюжеты, герои и интонации выглядят не менее кинематографично.

Семь авторов, которые давно просятся на экран

Агата Кристи

Королева жанра и главный фаворит экранизаций. Пуаро и Мисс Марпл давно стали частью поп-культуры, но именно из-за этого Кристи затмила всех остальных.

Артур Конан Дойл

Шерлок Холмс до сих пор снимается чаще, чем читается. А ведь у Дойла есть куда больше, чем бесконечные вариации на Бейкер-стрит.

Эдгар Аллан По

Фактический создатель детектива. Его идеи растащили по жанрам, но цельных экранизаций почти нет.

Эрл Стэнли Гарднер

Перри Мейсон — готовый формат для большого сериала. Суд, расследование и человеческие драмы в одном флаконе.

Жорж Сименон

Комиссар Мегрэ — не про загадку, а про людей. Тихие, психологические детективы, которые сегодня смотрелись бы особенно точно.

Рекс Стаут

Ниро Вульф — идеальный герой для ироничного детектива. Умный, ленивый, колкий. Таких персонажей в кино сейчас не хватает.

Джеймс Хедли Чейз

Гангстерские истории, жесткие сюжеты, темный мир без иллюзий. Его экранизировали, но явно меньше, чем могли бы, пишет портал «Культурология».

Почему жанр застрял на одном имени

Эти авторы уже все сделали за сценаристов. Придумали характеры, конфликты и миры. Но кино выбирает безопасный путь. Кристи продается лучше, а риск — меньше. В итоге зрителю снова предлагают знакомую загадку, хотя за пределами привычного списка давно ждут куда более разнообразные истории.