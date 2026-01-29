Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать

Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать

29 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Шерлок Холмс»

Сценаристам даже придумывать ничего не придется. Все уже готово.

Когда в кино снова и снова экранизируют одних и тех же авторов, создается ощущение, будто детективный жанр давно закончился. На экране — привычная Кристи, аккуратные загадки и знакомые лица.

А между тем есть писатели, чьи книги давно заслуживают такого же внимания. Их сюжеты, герои и интонации выглядят не менее кинематографично.

Семь авторов, которые давно просятся на экран

Агата Кристи

Королева жанра и главный фаворит экранизаций. Пуаро и Мисс Марпл давно стали частью поп-культуры, но именно из-за этого Кристи затмила всех остальных.

Артур Конан Дойл

Шерлок Холмс до сих пор снимается чаще, чем читается. А ведь у Дойла есть куда больше, чем бесконечные вариации на Бейкер-стрит.

Кадр из сериала «Шерлок Холмс»

Эдгар Аллан По

Фактический создатель детектива. Его идеи растащили по жанрам, но цельных экранизаций почти нет.

Эрл Стэнли Гарднер

Перри Мейсон — готовый формат для большого сериала. Суд, расследование и человеческие драмы в одном флаконе.

Жорж Сименон

Комиссар Мегрэ — не про загадку, а про людей. Тихие, психологические детективы, которые сегодня смотрелись бы особенно точно.

Рекс Стаут

Ниро Вульф — идеальный герой для ироничного детектива. Умный, ленивый, колкий. Таких персонажей в кино сейчас не хватает.

Джеймс Хедли Чейз

Гангстерские истории, жесткие сюжеты, темный мир без иллюзий. Его экранизировали, но явно меньше, чем могли бы, пишет портал «Культурология».

Почему жанр застрял на одном имени

Эти авторы уже все сделали за сценаристов. Придумали характеры, конфликты и миры. Но кино выбирает безопасный путь. Кристи продается лучше, а риск — меньше. В итоге зрителю снова предлагают знакомую загадку, хотя за пределами привычного списка давно ждут куда более разнообразные истории.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок Холмс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально Читать дальше 30 января 2026
Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Читать дальше 28 января 2026
Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video Сериал-приквел «Молчания ягнят» в 2021 году упустили из виду: зато сейчас он стал хитом Prime Video Читать дальше 30 января 2026
1,5 часа, 100% на RT, 1 изувеченное детство: новый трукрайм Netflix снят по преступлению, от которого США отходят до сих пор 1,5 часа, 100% на RT, 1 изувеченное детство: новый трукрайм Netflix снят по преступлению, от которого США отходят до сих пор Читать дальше 30 января 2026
Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Читать дальше 30 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть 90% на Rotten Tomatoes и всего 8 серий: «Чудо-человек» вышел целиком — вот где его уже можно посмотреть Читать дальше 30 января 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше