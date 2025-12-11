Меню
Киноафиша Статьи «Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция

11 декабря 2025 19:35
Кадр из мультсериала «Смешарики» и Григорий Лепс

Некоторые вопросы могут вызвать затруднение.

Порой кажется, что беззаботный мир «Смешариков» и суровые будни шансона — это параллельные вселенные, но нет. Если присмотреться повнимательнее к текстам некоторых баллад и песен из мультфильма, то можно обнаружить невероятное.

За кажущейся простотой и детской наивностью там могут прятаться строки, по духу и формулировкам удивительно напоминающие лирику классического «дворового» романса. Готовы проверить, как хорошо вы чувствуете эту грань? Попробуйте пройти наш тест!

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.

Фото: Legion-Media, кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
