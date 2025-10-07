Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

7 октября 2025 19:06
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1973

Сможете ли вы вспомнить, из каких фильмов пришли фразы, которые мы цитируем до сих пор? Проверьте себя в тесте по культовым лентам советского кинематографа.

Советское кино — это не просто фильмы, это живые цитаты, которые давно ушли в народ.

Мы произносим их в быту, даже не задумываясь, кто первым сказал «Я требую продолжения банкета!» или «Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Комедии Гайдая, приключения, драмы — они подарили десятки фраз, которые стали частью повседневной речи.

Этот тест — для тех, кто помнит интонации Миронова, Гайдая, Демьяненко и Никулина, кто смеялся над «Шуриком» и знал, что «в морге переоденут».

Перед вами шесть реплик, ставших легендами. Вспомните, из какого фильма они звучали, и докажите, что вы — человек, выросший на настоящем советском кино.

Также вам будет интересно: Этот магнитофон из «Калины красной» был копией Philips: почему за него платили больше, чем за мопед

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1973
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР Читать дальше 3 октября 2025
Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал Читать дальше 8 октября 2025
Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем Читать дальше 8 октября 2025
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет Читать дальше 8 октября 2025
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми Читать дальше 8 октября 2025
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту Читать дальше 8 октября 2025
Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье Читать дальше 8 октября 2025
Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке Читать дальше 8 октября 2025
«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата» «А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата» Читать дальше 8 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше