«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Сможете ли вы вспомнить, из каких фильмов пришли фразы, которые мы цитируем до сих пор? Проверьте себя в тесте по культовым лентам советского кинематографа.

Советское кино — это не просто фильмы, это живые цитаты, которые давно ушли в народ.

Мы произносим их в быту, даже не задумываясь, кто первым сказал «Я требую продолжения банкета!» или «Ты туда не ходи, ты сюда ходи». Комедии Гайдая, приключения, драмы — они подарили десятки фраз, которые стали частью повседневной речи.

Этот тест — для тех, кто помнит интонации Миронова, Гайдая, Демьяненко и Никулина, кто смеялся над «Шуриком» и знал, что «в морге переоденут».

Перед вами шесть реплик, ставших легендами. Вспомните, из какого фильма они звучали, и докажите, что вы — человек, выросший на настоящем советском кино.

