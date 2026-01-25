Меню
Я тоже вспомнила 2016-й и собрала 3 российских сериала, которые вышли 10 лет назад: и да, в списке есть «Невский»

Я тоже вспомнила 2016-й и собрала 3 российских сериала, которые вышли 10 лет назад: и да, в списке есть «Невский»

25 января 2026 15:42
Кадр из сериала «Невский»

Трудно поверить, что прошло уже столько времени.

Тренд «вспомнить 2016-й» сейчас цепляет сильнее любой ностальгии по айфонам с кнопкой Home. И это тот случай, когда сериалы работают как машина времени: включаете первую серию — и снова в воздухе пахнет «поворотами судьбы», суровыми мужиками в кожанках и большими историями, которые снимали без стеснения и с размахом. Я собрала проекты, которые стартовали именно тогда — и каждый по-своему стал приметой эпохи.

«Бывшие» (2016–2022) — зависимость как сериал-ловушка

«Бывшие» начинались как история про реабилитацию, а закончились драмой, от которой сложно отлипнуть. Яна — пациентка клиники, Илья — психолог, который сначала видит в ней «сложный кейс», а потом… ну вы понимаете: границы стираются, чувства лезут наружу, а жизнь делает больно и честно.

Сериал цепляет тем, что не превращает тему зависимости в декорацию — тут выздоровление не красивый монтаж под музыку, а ежедневная внутренняя война.

«Невский» (с 2016) — Петербург без открыток и глянца

Если вы когда-нибудь думали, что «питерская атмосфера» — это дождь, кофе и романтика, «Невский» быстро вернёт на землю. Павел Семёнов — капитан полиции из спального района, человек действия, который привык заходить в ад без сопровождения. После спасения дочери бизнесмена его переводят в центр — туда, где всё «престижно», но пахнет не законом, а договорённостями.

Сериал держится на ощущении, что за каждым красивым фасадом может быть очень неприятная подворотня.

«София» (2016) — историческая интрига с византийским привкусом

Это тот редкий случай, когда российская история снята не как школьный параграф, а как политический триллер XV века. Византия пала, Палеологи бегут в Рим, а Москва получает шанс на брак, который меняет будущее.

Зоя Палеолог приезжает к Ивану III и становится Софией — великой княгиней, вокруг которой сразу начинается большая игра: влияние Рима, интриги, попытки давления и борьба за власть внутри страны. Тут есть и масштаб, и конфликты, и ощущение, что «империи строятся не мечами, а браками и хитростью».

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
