«Я такого в России еще не видел»: этот фильм 2027 года превзойдет «Сто лет тому вперед» и даже шагнет дальше

31 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Сто лет тому вперед»

Актеры и съемочная группа уже в предвкушении.

Российская фантастика, кажется, снова собирается удивлять. Фильм «Весельчак У», который станет частью вселенной «Сто лет тому вперед», уже сейчас называют одним из самых амбициозных проектов ближайших лет. И, судя по тому, что рассказывают актеры и режиссер, ставка действительно сделана на размах.

Планка изначально была очень высокой

Исполнитель главной роли Александр Петров сразу дал понять, что команда не собирается делать просто еще один красивый фильм по знакомой вселенной. По его словам, задача у проекта была куда серьезнее.

«Я абсолютно убежден в этом. Такая задача изначально была поставлена — превзойти "Сто лет тому вперед" и шагнуть еще дальше. Это драматургически сложнее, по спецэффектам сложнее. Вселенная становится все шире и шире», — рассказал актер Александр Петров.

И это, пожалуй, главный момент. «Весельчак У» задумывается не как осторожное продолжение, а как полноценный шаг вперед.

История станет масштабнее и сложнее

По сюжету космический пират Весельчак У оказывается на Земле и начинает искать космион — артефакт, который поможет ему вернуться в свое время. Но, как это обычно бывает в хорошей фантастике, все быстро выходит из-под контроля: появляются новые союзники, противники и целый клубок событий.

Петров говорит, что история будет не самой простой для восприятия в первые минуты, но именно это и делает ее интереснее. Зрителю обещают не только эффектную картинку, но и более сложную драматургию.

На съемках работают с максимальной подготовкой

Высокий уровень проекта подтверждают и другие участники команды. Актер Никита Ефремов, который играет космического воина Тео, признался:

«Я в России такого уровня подготовки еще не видел».

Режиссер Александр Андрющенко тоже подчеркивает, что к фильму подошли максимально серьезно.

«Кино очень дорогое, каждая минута на площадке стоит много. Поэтому важно приходить максимально подготовленными», — объяснил режиссер.

Премьера «Весельчака У» запланирована на 15 апреля 2027 года. И пока все звучит так, будто российская фантастика действительно собирается поднять планку.

Фото: Кадр из сериала «Сто лет тому вперед»
Анастасия Луковникова
«Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» «Князь Андрей» хорош, но есть и круче: этому фильму уже несколько лет и он явный ответ «Игре престолов» Читать дальше 4 апреля 2026
Не только мрачняк как в детективах НТВ: эта новинка 2026 года стоит внимания — и расследования, и любовь Не только мрачняк как в детективах НТВ: эта новинка 2026 года стоит внимания — и расследования, и любовь Читать дальше 4 апреля 2026
В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда В «Новой тёще» 2026 собрали такой каст, что фильм смотрят не из-за сюжета — Харламов там далеко не самая яркая звезда Читать дальше 4 апреля 2026
Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Эту идею жуткого мультика придумали еще в СССР: зачем в новых «Чемпионах» снялся Шепс Читать дальше 3 апреля 2026
Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Читать дальше 3 апреля 2026
Один из моих любимых исторических сериалов: вышел в 2017 году, но смотреть и сейчас очень нравится Один из моих любимых исторических сериалов: вышел в 2017 году, но смотреть и сейчас очень нравится Читать дальше 3 апреля 2026
Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Читать дальше 3 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Возвращение Фандорина: этот детектив мы ждем уже 11 лет — наконец-то он выйдет с Боярской и Козловским Возвращение Фандорина: этот детектив мы ждем уже 11 лет — наконец-то он выйдет с Боярской и Козловским Читать дальше 2 апреля 2026
55 млн зрителей в СССР — и теперь эту историю перепишут: «Зита и Гита» получат российский ремейк (главную героиню уже выбрали) 55 млн зрителей в СССР — и теперь эту историю перепишут: «Зита и Гита» получат российский ремейк (главную героиню уже выбрали) Читать дальше 2 апреля 2026
