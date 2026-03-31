«Я такого в России еще не видел»: этот фильм 2027 года превзойдет «Сто лет тому вперед» и даже шагнет дальше

Актеры и съемочная группа уже в предвкушении.

Российская фантастика, кажется, снова собирается удивлять. Фильм «Весельчак У», который станет частью вселенной «Сто лет тому вперед», уже сейчас называют одним из самых амбициозных проектов ближайших лет. И, судя по тому, что рассказывают актеры и режиссер, ставка действительно сделана на размах.

Планка изначально была очень высокой

Исполнитель главной роли Александр Петров сразу дал понять, что команда не собирается делать просто еще один красивый фильм по знакомой вселенной. По его словам, задача у проекта была куда серьезнее.

«Я абсолютно убежден в этом. Такая задача изначально была поставлена — превзойти "Сто лет тому вперед" и шагнуть еще дальше. Это драматургически сложнее, по спецэффектам сложнее. Вселенная становится все шире и шире», — рассказал актер Александр Петров.

И это, пожалуй, главный момент. «Весельчак У» задумывается не как осторожное продолжение, а как полноценный шаг вперед.

История станет масштабнее и сложнее

По сюжету космический пират Весельчак У оказывается на Земле и начинает искать космион — артефакт, который поможет ему вернуться в свое время. Но, как это обычно бывает в хорошей фантастике, все быстро выходит из-под контроля: появляются новые союзники, противники и целый клубок событий.

Петров говорит, что история будет не самой простой для восприятия в первые минуты, но именно это и делает ее интереснее. Зрителю обещают не только эффектную картинку, но и более сложную драматургию.

На съемках работают с максимальной подготовкой

Высокий уровень проекта подтверждают и другие участники команды. Актер Никита Ефремов, который играет космического воина Тео, признался:

«Я в России такого уровня подготовки еще не видел».

Режиссер Александр Андрющенко тоже подчеркивает, что к фильму подошли максимально серьезно.

«Кино очень дорогое, каждая минута на площадке стоит много. Поэтому важно приходить максимально подготовленными», — объяснил режиссер.

Премьера «Весельчака У» запланирована на 15 апреля 2027 года. И пока все звучит так, будто российская фантастика действительно собирается поднять планку.