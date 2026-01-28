Меню
«Я собирался убить больше людей»: чем финал книг Мартина будет отличаться от концовки «Игры престолов» на экране

28 января 2026 07:58
Кадр из сериала «Игра престолов»

Да, все может стать еще хуже и кровавее.

Если вам казалось, что финал сериала «Игра престолов» был жестоким, Джордж Р. Р. Мартин готов разочаровать ещё сильнее. Писатель не раз намекал: книжная версия истории будет куда более мрачной и безысходной. Хеппи-эндов ждать не стоит — особенно для тех, кто в сериале отделался сравнительно легко.

Тирион: не победитель, а трагический герой

В сериале Тирион Ланнистер дожил до финала и стал Десницей короля — умным, ироничным, но всё же победившим. В книгах всё может сложиться иначе. Сам Мартин говорил:

«Я не вижу счастливого конца для Тириона. Вся его арка с самого начала — трагическая».

Его интеллект, цинизм и накопленная боль могут привести не к власти, а к полному краху — моральному или физическому. Тот финал, что мы увидели в шоу, сам автор называет смягчённой версией.

Санса: выжила благодаря сериалу

Ещё более неожиданное признание касается Сансы Старк. Мартин открыто говорил, что изначально собирался её убить, но популярность героини в сериале повлияла на решение.

Корона Королевы Севера, самостоятельность и власть — это, по сути, подарок от шоураннеров и любви зрителей. В книжном замысле путь Сансы мог оборваться гораздо раньше. И даже сейчас, по словам автора, окончательного решения по её судьбе всё ещё нет.

Книги не обещают пощады

Если сериал закончился ощущением «новой жизни» для выживших, то книги, по словам Мартина, пойдут другим путём. Он подчёркивает:

«Я собирался убить больше людей. И не тех, кого убили в шоу. Они сделали финал более счастливым».

Книжная концовка, скорее всего, будет не про примирение и надежду, а про цену власти, мести и выживания. Без утешений и компромиссов.

Так что если вы ждёте от книг чувства, что «всё как-то устроилось», — плохие новости. В мире Мартина за всё приходится платить. И финальный счёт ещё не выставлен.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
