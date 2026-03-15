Киноафиша Статьи

«Я села на корточки и не могла перестать плакать»: актриса сериала «На льду» рассказала о сцене, которая её истощила — «Было тяжело»

15 марта 2026 09:25
Снимать этот эпизод было невероятно сложно именно морально, а не физически.

Фигурное катание редко становится фоном для детективной истории. Онлайн-платформа Okko решила рискнуть и запустила сериал «На льду» — драму о спорте, памяти и старых преступлениях.

Главная героиня Ксения возвращается в родной город спустя годы после трагедии на льду. Тогда погиб её партнер Алексей, и эта история до сих пор вызывает слишком много вопросов.

Тайна, которую не удалось забыть

Повзрослевшая Ксения работает тренером и снова оказывается в ледовом дворце, где всё когда-то началось. Она решает разобраться в давнем убийстве, которое изменило её жизнь. Главную роль исполнила Ангелина Пахомова, которой пришлось играть сразу две версии героини — взрослую и юную в сценах флешбэков.

Посреди сериала появляется один из самых тяжелых эпизодов. Сцена, в которой героиня сталкивается с трагедией прошлого, далась актрисе особенно трудно.

«Сцена, в которой Ксения видит тело Алексея. Сложной именно эмоционально. Мы делали много дублей, повторяли, повторяли, повторяли — в какой-то момент я поняла, что больше не могу. Приходилось каждый раз себя погружать в острое состояние, а когда оно держится на протяжении нескольких часов, это истощает. Когда сказали: "Всё, снято", — я села на корточки и не могла перестать плакать. Впервые у меня такое было. Вообще, я умею переключаться. Я уже не та артистка, которая весь день отходит от роли, но в этот раз было тяжело», — делится в интервью Ангелина Пахомова.

Когда выходят новые серии

Сериал выходит по одному эпизоду в неделю. 13 марта вышел 2 эпизод.

  • 3-я серия — 20 марта
  • 4-я серия — 27 марта
  • 5-я серия — 3 апреля
  • 6-я серия — 10 апреля
  • 7-я серия — 17 апреля
  • 8-я серия — 24 апреля
  • 9-я серия — 1 мая

История постепенно превращается из спортивной драмы в полноценный детектив. Ледовая арена становится местом, где всплывают старые обиды, секреты и чужие ошибки. Финальные серии должны ответить на главный вопрос — что на самом деле произошло на льду много лет назад.

Екатерина Адамова
Финал показали, вопросы остались: зрители требуют 2 сезон «Менталистки», но будет ли он и есть ли уже официальные подтверждения? Финал показали, вопросы остались: зрители требуют 2 сезон «Менталистки», но будет ли он и есть ли уже официальные подтверждения? Читать дальше 15 марта 2026
«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей «Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей Читать дальше 15 марта 2026
Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Читать дальше 15 марта 2026
И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5» И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5» Читать дальше 14 марта 2026
Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Читать дальше 14 марта 2026
Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Читать дальше 14 марта 2026
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз Читать дальше 17 марта 2026
Совсем не обаятельный Брагин, но есть причины, чтобы посмотреть: сериал «Лихие» понравится тем, кто устал от романтизации бандитов Совсем не обаятельный Брагин, но есть причины, чтобы посмотреть: сериал «Лихие» понравится тем, кто устал от романтизации бандитов Читать дальше 17 марта 2026
