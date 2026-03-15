«Я села на корточки и не могла перестать плакать»: актриса сериала «На льду» рассказала о сцене, которая её истощила — «Было тяжело»

Снимать этот эпизод было невероятно сложно именно морально, а не физически.

Фигурное катание редко становится фоном для детективной истории. Онлайн-платформа Okko решила рискнуть и запустила сериал «На льду» — драму о спорте, памяти и старых преступлениях.

Главная героиня Ксения возвращается в родной город спустя годы после трагедии на льду. Тогда погиб её партнер Алексей, и эта история до сих пор вызывает слишком много вопросов.

Тайна, которую не удалось забыть

Повзрослевшая Ксения работает тренером и снова оказывается в ледовом дворце, где всё когда-то началось. Она решает разобраться в давнем убийстве, которое изменило её жизнь. Главную роль исполнила Ангелина Пахомова, которой пришлось играть сразу две версии героини — взрослую и юную в сценах флешбэков.

Посреди сериала появляется один из самых тяжелых эпизодов. Сцена, в которой героиня сталкивается с трагедией прошлого, далась актрисе особенно трудно.

«Сцена, в которой Ксения видит тело Алексея. Сложной именно эмоционально. Мы делали много дублей, повторяли, повторяли, повторяли — в какой-то момент я поняла, что больше не могу. Приходилось каждый раз себя погружать в острое состояние, а когда оно держится на протяжении нескольких часов, это истощает. Когда сказали: "Всё, снято", — я села на корточки и не могла перестать плакать. Впервые у меня такое было. Вообще, я умею переключаться. Я уже не та артистка, которая весь день отходит от роли, но в этот раз было тяжело», — делится в интервью Ангелина Пахомова.

Когда выходят новые серии

Сериал выходит по одному эпизоду в неделю. 13 марта вышел 2 эпизод.

3-я серия — 20 марта

4-я серия — 27 марта

5-я серия — 3 апреля

6-я серия — 10 апреля

7-я серия — 17 апреля

8-я серия — 24 апреля

9-я серия — 1 мая

История постепенно превращается из спортивной драмы в полноценный детектив. Ледовая арена становится местом, где всплывают старые обиды, секреты и чужие ошибки. Финальные серии должны ответить на главный вопрос — что на самом деле произошло на льду много лет назад.