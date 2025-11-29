Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я себе поставила запрет»: почему Пересильд передумала и снова снялась в фильме о космосе

«Я себе поставила запрет»: почему Пересильд передумала и снова снялась в фильме о космосе

29 ноября 2025 16:11
Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Актриса сыграла главную роль в предстоящей премьере.

Юлия Пересильд навсегда вписала свое имя в классику кино благодаря фильму «Вызов». Для съемок она даже отправилась на борт МКС, пройдя длительные и изнуряющие тренировки.

И судя по всему, космическая тема очень близка актрисе. Ведь новый фильм с ее участием тоже посвящен тем, кто бороздит просторы Вселенной. Лента выйдет в следующем марте.

Сюжет фильма «Космическая собака Лида»

2000 год, обычный подросток Игорь живёт с мамой, ее новым мужем и уникальной собакой Лидой, побывавшей на орбите — последним подарком от отца-космонавта. Однажды ночью, сбежав из дома, мальчик сталкивается с невероятным — своим собственным будущим «я», сорокалетним мужчиной.

Оказывается, они объединились не просто так: всего за 72 часа дуэт должен добраться до Байконура и предотвратить роковой полёт, который может стоить жизни их отцу.

Кадр из фильма «Космическая собака Лида»

Юлия Пересильд в фильме «Космическая собака Лида»

Юлия Пересильд призналась, что долгое время сознательно избегала космической темы, но сюжет фильма оказался настолько сильным, что заставил её изменить своё правило.

«На космос я себе поставила запрет. Но это одна из наиболее сложных и любопытных историй, которые ко мне попадали», — поделилась актриса.

Она рассказала, что изначально сомневалась, стоит ли соглашаться на роль. Но два фактора перевесили: участие в проекте «Космическая собака Лида» талантливого режиссёра Евгения Сангаджиева и актёра Евгения Ткачука, с которым она когда-то училась на одном курсе.

Пересильд объяснила, что каждая работа, связанная с космосом, требует от нее колоссальной отдачи, но именно возможность дать зрителям веру в себя и в чудо заставляет её снова принимать такие вызовы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда у актрисы такая необычная фамилия и что она значит.

Фото: Кадры из фильма «Космическая собака Лида» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но» Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но» Читать дальше 29 ноября 2025
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb Читать дальше 29 ноября 2025
Нет новогоднего настроения? Скорее в кино — эти три праздничных фильма уже вышли и спасают людей от хандры Нет новогоднего настроения? Скорее в кино — эти три праздничных фильма уже вышли и спасают людей от хандры Читать дальше 29 ноября 2025
В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана» В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана» Читать дальше 27 ноября 2025
3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года 3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года Читать дальше 29 ноября 2025
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки Читать дальше 29 ноября 2025
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
«Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день «Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше