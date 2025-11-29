«Я себе поставила запрет»: почему Пересильд передумала и снова снялась в фильме о космосе

Юлия Пересильд навсегда вписала свое имя в классику кино благодаря фильму «Вызов». Для съемок она даже отправилась на борт МКС, пройдя длительные и изнуряющие тренировки.

И судя по всему, космическая тема очень близка актрисе. Ведь новый фильм с ее участием тоже посвящен тем, кто бороздит просторы Вселенной. Лента выйдет в следующем марте.

Сюжет фильма «Космическая собака Лида»

2000 год, обычный подросток Игорь живёт с мамой, ее новым мужем и уникальной собакой Лидой, побывавшей на орбите — последним подарком от отца-космонавта. Однажды ночью, сбежав из дома, мальчик сталкивается с невероятным — своим собственным будущим «я», сорокалетним мужчиной.

Оказывается, они объединились не просто так: всего за 72 часа дуэт должен добраться до Байконура и предотвратить роковой полёт, который может стоить жизни их отцу.

Юлия Пересильд в фильме «Космическая собака Лида»

Юлия Пересильд призналась, что долгое время сознательно избегала космической темы, но сюжет фильма оказался настолько сильным, что заставил её изменить своё правило.

«На космос я себе поставила запрет. Но это одна из наиболее сложных и любопытных историй, которые ко мне попадали», — поделилась актриса.

Она рассказала, что изначально сомневалась, стоит ли соглашаться на роль. Но два фактора перевесили: участие в проекте «Космическая собака Лида» талантливого режиссёра Евгения Сангаджиева и актёра Евгения Ткачука, с которым она когда-то училась на одном курсе.

Пересильд объяснила, что каждая работа, связанная с космосом, требует от нее колоссальной отдачи, но именно возможность дать зрителям веру в себя и в чудо заставляет её снова принимать такие вызовы.

