«Я просмотрела этот сериал (50 серий) за 4 дня»: турдизи с рейтингом 8,5 и Неслихан Атагюль в главной роли реально смотрится на одном дыхании

Для тех, кому надоели вечные разборки и слезы.

Турецкие сериалы давно ассоциируются с бесконечными страданиями, драмами и громкими скандалами (вспоминаем «Великолепный век», например). Зрители к этому привыкли, но постепенно устали.

На этом фоне неожиданно вспоминают проект, который работает иначе — спокойно, без перегруза и с понятной эмоцией.

История без перегиба

Сериал «Два лица Стамбула» вышел ещё в 2013 году, но именно сейчас его начали активно пересматривать. Сюжет кажется знакомым: бедная девушка Нериман (Неслихан Атагюль) из старого района Фатих и обеспеченный молодой человек из другого мира. Но главное отличие — подача.

Здесь нет давления, жестоких поворотов и постоянного надрыва. История развивается мягко, с акцентом на отношения, выбор и внутренние изменения. Атмосферу дополняют виды Стамбула, спокойная музыка и актёрская игра, которая не уходит в крайности.

Почему его снова смотрят

Зрители отмечают, что сериал легко смотрится и не выматывает. Он даёт ту самую «передышку», которой сейчас не хватает в жанре. При этом история не кажется пустой — она цепляет за счёт простых, но узнаваемых ситуаций.

Один из отзывов хорошо передаёт настроение:

«Я просмотрела этот сериал (50 серий) за 4 дня. Он трогательный, но вместе с этим смешной, заставляет задуматься о семейных ценностях и отношениях. А самое главное: сила любви пары Нериман и Маджит просто невероятна, у них стоит многому поучится».

У проекта уверенные оценки: 7,8 на Кинопоиске и 8,5 на Иви. В сумме — 50 серий, которые смотрятся как цельная история без ощущения затянутости.