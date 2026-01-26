Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце

Меню
26 января 2026 21:31
Кадр из сериала «Великолепный век»

Именно с этих серий для рыжеволосой бестии всё менялось.

Сцены рождения детей в сериале «Великолепный век» зрители помнят не хуже дворцовых интриг и громких свадеб. В этих эпизодах всегда больше, чем семейная радость: каждый ребенок Хюррем меняет баланс сил во дворце и приближает новую волну конфликтов. Именно поэтому даты и серии родов героини многие фанаты знают почти наизусть.

В сериале Хюррем становилась матерью пять раз, и каждый раз это происходило в ключевой для сюжета момент. Первый сын султана Сулеймана появляется в 7-й серии — именно тогда становится ясно, что Хюррем перестает быть просто любимой наложницей. Рождение ребенка закрепляет ее положение и делает серьезным игроком при дворе.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Далее события развиваются почти по нарастающей. Михримах Хюррем рожает в 11-й серии, Селима — в 17-й, Баязида — в 25-й, а Джихангир появляется на свет только в 46-й серии. Эти эпизоды каждый раз сопровождаются тревогой, страхами и скрытым напряжением — слишком хорошо героиня понимает, в каком мире будут расти ее дети.

При этом сериал сознательно отходит от исторической правды. В реальности у Хюррем был еще один сын — Абдулла, родившийся в 1523 году и умерший в раннем детстве. Эту линию сценаристы решили не включать, вероятно, чтобы не добавлять в историю еще одну трагедию, связанную с гибелью ребенка.

Ирония судьбы в том, что из всех сыновей Сулеймана пережил отца только Селим. Поэтому сцены родов при повторном просмотре воспринимаются иначе: за каждой колыбелью уже чувствуется будущая борьба, в которой выживут далеко не все.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
