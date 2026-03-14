Киноафиша Статьи «Я очень переживал и за пацана, и за Настю»: Артем Быстров — о невыносимо тяжелых и опасных съемках нового фильма «Большая земля»

«Я очень переживал и за пацана, и за Настю»: Артем Быстров — о невыносимо тяжелых и опасных съемках нового фильма «Большая земля»

14 марта 2026 16:40
Кадр из фильма «Большая земля»

На что только не пойдешь ради красивого кадра.

В российский прокат вышла драма Юлии Трофимовой «Большая земля». Картина рассказывает историю молодой матери Марфы, которая вместе с сыном возвращается на остров с маяком посреди Тихого океана.

Здесь прошло её детство, сюда же спустя годы приезжает Илья — человек из прошлого, привёзший с собой тяжёлые воспоминания. История разворачивается на фоне суровой природы Приморского края, которая в фильме становится почти самостоятельным героем.

Съёмки на краю страны

Фильм снимали в живописных местах Приморья, примерно в 250 километрах от Владивостока. Команда работала на островах и побережье, где погодные условия меняются буквально за несколько минут.

В сценарии мог быть солнечный день, а на площадке внезапно поднимался густой туман, из-за которого почти ничего не было видно. Иногда сцены приходилось снимать ночью во время сильного шторма.

Актёр Артём Быстров вспоминает, что съёмочная группа быстро почувствовала характер этих мест. Природа постоянно проверяла людей на прочность, но в итоге стала важной частью истории.

«Мы находились в 250 километрах от Владивостока, были буквально на краю земли, поэтому без сложностей не обошлось, конечно. Например, вода была очень холодная — разочек запрыгнуть и проплыть в гидрокостюме ещё можно, а вот с финальной сценой было труднее. Я очень переживал и за пацана, и за Настю, в какой-то момент она была на грани сил как физических, так и моральных. Не знаю, как Настя всё это вынесла вообще, снимаю перед ней шляпу», — рассказал Артём Быстров.

Природа как герой фильма

По словам актёра, в таких местах человек ощущает себя частью огромного пространства. Острова, холодный океан и резкая погода создавали на площадке особую атмосферу. Режиссёр Юлия Трофимова даже говорила на премьере, что природа словно «тестировала» съёмочную группу.

В итоге именно этот суровый пейзаж стал одной из главных причин, почему «Большая земля» выглядит так живо и честно. Картина получилась не только о людях и их прошлом, но и о месте, где каждый шаг напоминает о силе природы.

Фото: Кадр из фильма «Большая земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
