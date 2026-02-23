«Я не хотел расслабляться ни на секунду»: Шаламе раскрыл главный секрет третьей «Дюны» — вот чем закончится история Пола Атрейдеса

Тимоти Шаламе впервые приоткрыл завесу над третьей частью «Дюны» — и звучит это совсем не как триумфальная ода императору. 30-летний актер вновь сыграет Пола Атрейдеса, но теперь история повернётся в сторону мрака. По его словам, финал трилогии Дени Вильнева станет самым тревожным и напряжённым.

Император, который не может расслабиться

Картина основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» 1969 года. События развернутся спустя примерно 15 лет после фильмов 2021 и 2024 годов. Пол женат на Ирулан Коррино, удерживает власть и постепенно оказывается в ловушке заговоров.

Внешне он император, но внутри — человек, который понимает, что цена уже заплачена не полностью. В интервью Variety Шаламе сформулировал это прямо:

«Все лучшее, что вы видите на экране, рождается из свободы выбора. Мы с Дени поймали действительно хороший ритм. Это самый жуткий фильм. Это кино с большим размахом. [...] Я не хотел расслабляться ни на секунду. Все казалось таким священным. Это моя последняя "Дюна", поэтому я подошел к ней как к чему-то особенному. Люди склонны со временем становиться более самоуверенными, расслабляться, но я, наоборот, стал еще более напряженным в третьей части. Ощущалось, что все идет по инерции – и я изо всех сил пытался этому противостоять».

Финал без продолжения

Вильнев ранее подтверждал, что третий фильм станет для него последним в этом мире. Дальнейшие книги он экранизировать не планирует. Премьера назначена на 18 декабря.

Если первые части были о становлении мессии, то третья — о расплате. И судя по словам Шаламе, легких решений у Пола больше не будет.