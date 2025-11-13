«Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста

12 ноября 2025 года отмечается 90 лет со дня рождения звезды и дивы советского кино Людмилы Гурченко. Роль Раисы Захаровны остается одной из самых ярких в фильмографии актрисы.

Она открыла зрителям утонченную артистку совершенно с другой стороны – как женщину с неповторимым чувством юмора, смелую настолько, чтобы выставить себя в комичном и неприятном свете.

Но ведь Гурченко могла и не получить роль. Режиссер Владимир Меньшов до последнего сомневался в ее кандидатуре.

Кастинг Людмилы Гурченко

В недавнем интервью на программе «Пусть говорят» звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал интересную историю о съёмках. Оказывается, режиссёр Владимир Меньшов сначала не хотел брать Людмилу Гурченко на роль Раисы Захаровны — слышал, что она бывает резкой на съёмочной площадке.

«Он вспоминал, как пришла к нему Гурченко и говорит: "Володя, что бы обо мне ни говорили — что я хулиганка, матерщинница... Поверь мне на слово — перед тобой чистый лист бумаги», — рассказал Михайлов.

Она объяснила, что очень хочет эту роль и готова полностью довериться режиссёру. Меньшов согласился — и не ошибся. Фильм стал настоящим хитом, а фразы героини Гурченко знает вся страна.

Кто мог сыграть Раису Захаровну

Первоначальный замысел Владимира Меньшова предполагал совершенно иное воплощение образа Раисы Захаровны. Режиссер рассматривал кандидатуру своей супруги Веры Алентовой.

Однако ситуация кардинально изменилась, когда Юлий Райзман предложил актрисе центральную роль в своем фильме «Время желаний».

Следующим претендентом стала Татьяна Доронина. Несмотря на блестящее прохождение кинопроб, актриса принципиально отвергла предложение, сославшись на нежелание воплощать на экране разрушительницу семейного очага.

Ольга Яковлева также отказалась от сотрудничества после успешных предварительных просмотров. А кандидатура Натальи Кустинской не устроила еще на стадии фотопроб. И вот тогда и возникла на площадке Людмила Гурченко.

