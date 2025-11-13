Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста

«Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста

13 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Режиссер опасался репутации звезды.

12 ноября 2025 года отмечается 90 лет со дня рождения звезды и дивы советского кино Людмилы Гурченко. Роль Раисы Захаровны остается одной из самых ярких в фильмографии актрисы.

Она открыла зрителям утонченную артистку совершенно с другой стороны – как женщину с неповторимым чувством юмора, смелую настолько, чтобы выставить себя в комичном и неприятном свете.

Но ведь Гурченко могла и не получить роль. Режиссер Владимир Меньшов до последнего сомневался в ее кандидатуре.

Кастинг Людмилы Гурченко

В недавнем интервью на программе «Пусть говорят» звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал интересную историю о съёмках. Оказывается, режиссёр Владимир Меньшов сначала не хотел брать Людмилу Гурченко на роль Раисы Захаровны — слышал, что она бывает резкой на съёмочной площадке.

«Он вспоминал, как пришла к нему Гурченко и говорит: "Володя, что бы обо мне ни говорили — что я хулиганка, матерщинница... Поверь мне на слово — перед тобой чистый лист бумаги», — рассказал Михайлов.

Она объяснила, что очень хочет эту роль и готова полностью довериться режиссёру. Меньшов согласился — и не ошибся. Фильм стал настоящим хитом, а фразы героини Гурченко знает вся страна.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Кто мог сыграть Раису Захаровну

Первоначальный замысел Владимира Меньшова предполагал совершенно иное воплощение образа Раисы Захаровны. Режиссер рассматривал кандидатуру своей супруги Веры Алентовой.

Однако ситуация кардинально изменилась, когда Юлий Райзман предложил актрисе центральную роль в своем фильме «Время желаний».

Следующим претендентом стала Татьяна Доронина. Несмотря на блестящее прохождение кинопроб, актриса принципиально отвергла предложение, сославшись на нежелание воплощать на экране разрушительницу семейного очага.

Ольга Яковлева также отказалась от сотрудничества после успешных предварительных просмотров. А кандидатура Натальи Кустинской не устроила еще на стадии фотопроб. И вот тогда и возникла на площадке Людмила Гурченко.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби».

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Читать дальше 10 ноября 2025
«Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа» «Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа» Читать дальше 9 ноября 2025
Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу? Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу? Читать дальше 12 ноября 2025
Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают Читать дальше 10 ноября 2025
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) «Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) Читать дальше 14 ноября 2025
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Читать дальше 14 ноября 2025
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? «Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? Читать дальше 14 ноября 2025
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Читать дальше 14 ноября 2025
Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло? Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло? Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше