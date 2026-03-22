«Я хохотал до потери пульса»: что смотрит Сергей Бурунов, когда хочет по-настоящему хорошее кино

Сергей Бурунов чаще ассоциируется у зрителей с комедией и ироничными ролями. Его голосом говорят герои Леонардо ДиКаприо, а в кадре он запоминается точным чувством юмора.

В интервью актер не раз признавался, что и сам выбирает кино для настроения. В его списке — комедии, трагикомедии и истории про отношения.

Одним из главных фильмов для себя Бурунов называет «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта. Пародийный хоррор про обычного парня на фоне зомби-апокалипсиса он считает образцом комедийного жанра.

«Помню, мне дали диск, чтобы ознакомиться с материалом перед озвучанием, и я хохотал до потери пульса».

Фильм он пересматривает и называет почти учебником по юмору. В числе рекомендаций — «Любовь с препятствиями». Легкая французская история про музыканта и мать троих детей для Бурунова пример тонкой романтической комедии.

Он не скрывает симпатии к французскому кино и считает его эталоном жанра. Такое кино, по его словам, держится на интонации и наблюдательности.

Свои тоже важны

Среди российских картин актер выделяет «Статус: свободен». История о расставании и попытке вернуть отношения ему близка по настроению. Бурунов отдельно говорит о Даниле Козловском и уважении к его работе. Для него важна честность в профессии и живое сомнение артиста.

Подборка Бурунова показывает простой принцип: кино должно вызывать эмоцию. Смех, узнавание, легкую грусть. И тогда его хочется пересматривать.