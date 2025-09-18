«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

Если нарушите хронологию, ничего не поймете.

Когда в 2014 году Джеймс Ганн представил «Стражей Галактики», зрители получили не просто супергеройский фильм, а хулиганский гимн всем, кто всегда был «не таким».

Космический вор, наёмная убийца, енот-инженер, дерево и мститель объединились в семью — и с этого началась одна из самых любимых саг Marvel. Но если вы решили устроить марафон, порядок лучше соблюдать, иначе половина смыслов потеряется.

«Стражи Галактики» (2014)

Первая встреча с Питером Квиллом и его пёстрой компанией. Здесь они учатся быть командой и впервые спасают Галактику от Ронана.

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

Продолжение углубляется в личные драмы. Звёздный Лорд выясняет правду о своём отце, Гамора сталкивается с Небулой, Ракета борется с одиночеством.

«Мстители: Война бесконечности» (2018)

Здесь Стражи встречают Таноса. Их попытка остановить титана оборачивается трагедией — половина команды исчезает.

«Мстители: Финал» (2019)

Герои возвращаются, чтобы закончить войну с Таносом. Ракета становится важной частью команды Мстителей, а Грут и остальные участвуют в последней битве.

«Стражи Галактики. Праздничный спецвыпуск» (2022)

Лёгкий рождественский эпизод без глобальных катастроф. Отличный повод улыбнуться и вспомнить, что супергерои — тоже люди.

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023)

Финал трилогии, где история Ракеты выходит на первый план. Это одновременно прощание и точка в арке всей команды.

А для тех, кому удобнее визуально:

Год Фильм 2014 Стражи Галактики 2017 Стражи Галактики. Часть 2 2018 Мстители: Война бесконечности 2019 Мстители: Финал 2022 Стражи Галактики. Праздничный спецвыпуск 2023 Стражи Галактики. Часть 3

Джеймс Ганн прямо говорил, что третья часть — точка для классического состава команды. Кто-то ушёл, кто-то нашёл новый путь, но главное осталось неизменным: «Стражи Галактики» подарили нам не просто космические битвы, а чувство семьи, собранной из самых разных и несовершенных героев. И именно поэтому их пересматривать хочется снова и снова.

Ранее мы разобрались, в каком порядке смотреть фильмы по «Властелину колец»: начинать нужно не с «Братства кольца».