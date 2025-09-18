Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного

18 сентября 2025 10:23
Кадр из фильма "Стражи Галактики"

Если нарушите хронологию, ничего не поймете.

Когда в 2014 году Джеймс Ганн представил «Стражей Галактики», зрители получили не просто супергеройский фильм, а хулиганский гимн всем, кто всегда был «не таким».

Космический вор, наёмная убийца, енот-инженер, дерево и мститель объединились в семью — и с этого началась одна из самых любимых саг Marvel. Но если вы решили устроить марафон, порядок лучше соблюдать, иначе половина смыслов потеряется.

«Стражи Галактики» (2014)

Первая встреча с Питером Квиллом и его пёстрой компанией. Здесь они учатся быть командой и впервые спасают Галактику от Ронана.

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

Продолжение углубляется в личные драмы. Звёздный Лорд выясняет правду о своём отце, Гамора сталкивается с Небулой, Ракета борется с одиночеством.

«Мстители: Война бесконечности» (2018)

Здесь Стражи встречают Таноса. Их попытка остановить титана оборачивается трагедией — половина команды исчезает.

Кадр из фильма "Стражи Галактики"

«Мстители: Финал» (2019)

Герои возвращаются, чтобы закончить войну с Таносом. Ракета становится важной частью команды Мстителей, а Грут и остальные участвуют в последней битве.

«Стражи Галактики. Праздничный спецвыпуск» (2022)

Лёгкий рождественский эпизод без глобальных катастроф. Отличный повод улыбнуться и вспомнить, что супергерои — тоже люди.

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023)

Финал трилогии, где история Ракеты выходит на первый план. Это одновременно прощание и точка в арке всей команды.

А для тех, кому удобнее визуально:

Год Фильм
2014 Стражи Галактики
2017 Стражи Галактики. Часть 2
2018 Мстители: Война бесконечности
2019 Мстители: Финал
2022 Стражи Галактики. Праздничный спецвыпуск
2023 Стражи Галактики. Часть 3

Джеймс Ганн прямо говорил, что третья часть — точка для классического состава команды. Кто-то ушёл, кто-то нашёл новый путь, но главное осталось неизменным: «Стражи Галактики» подарили нам не просто космические битвы, а чувство семьи, собранной из самых разных и несовершенных героев. И именно поэтому их пересматривать хочется снова и снова.

Ранее мы разобрались, в каком порядке смотреть фильмы по «Властелину колец»: начинать нужно не с «Братства кольца».

Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше