Я думала, что виноват «Волт-Тек», но 6 серия «Фоллаута» всё перевернула: там наконец показали, кто устроил апокалипсис (спойлеры)

24 января 2026 19:00
Кадр из 2 сезона сериала «Фоллаут» (2025)

После этого эпизода кинолента больше не кажется историей про одну корпорацию.

В 6 эпизоде второго сезона «Фоллаута» авторы впервые почти напрямую приблизились к ответу на главный вопрос всей вселенной: кто на самом деле стоял за ядерным апокалипсисом.

Серия заметно смещает акценты и показывает, что привычный виновник — лишь часть более крупной и опасной схемы.

Почему «Волт-Тек» перестает быть главным злом

До этого момента именно «Волт-Тек» выглядел главным архитектором катастрофы. Компания строила Убежища, проводила эксперименты и явно рассчитывала извлечь выгоду из конца света.

В шестом эпизоде Люси, воссоединившись с отцом, узнает о разработке чипов для контроля сознания — еще одно доказательство, что корпорация не собиралась никого спасать. Но сериал ясно дает понять: масштабы происходящего выходят далеко за рамки корпоративной жадности.

Кто стоял над всей системой

Линия Купера выводит историю на новый уровень. Супер-мутант прямо называет возможного истинного инициатора войны — «Анклав», организацию, стоящую над «Волт-Теком».

Кадр из 2 сезона сериала «Фоллаут» (2025)

Для фанатов игр это имя знакомо, но раньше его роль в самой катастрофе оставалась неясной. Теперь сериал впервые делает это предположение частью канона.

При этом окончательного ответа зрителю не дают. Слова мутанта могут оказаться правдой, манипуляцией или лишь фрагментом общей картины. Но после шестой серии «Фоллаут» окончательно перестает быть историей про злую корпорацию и превращается в рассказ о системе власти, которая пережила конец света — и, возможно, сама его устроила.

Екатерина Адамова
