Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами

Иногда отличные детективные сериалы проходят мимо широкой аудитории не потому что они слабые, а потому что вышли без громкой рекламы. Тем временем среди них есть проекты с рейтингами выше 7 баллов и сильными актерами.

Вот три детектива из Испании, Великобритании и Южной Кореи, которые легко можно посмотреть за несколько вечеров.

«Иерро» — детектив на краю Атлантики

Испанско-французский сериал «Иерро» (Hierro) вышел в 2 сезонах и получил оценки IMDb 7,5 и «Кинопоиск» 7,6. История начинается с убийства на острове Эль-Иерро — самом удаленном в Канарском архипелаге.

Новая судья Кандела Монтес приезжает на остров и сталкивается с закрытым сообществом, где все знают друг друга. Главный подозреваемый — богатый бизнесмен Диас. Чтобы найти настоящего убийцу, им приходится сотрудничать.

«Ночные вызовы» — напряженная британская драма

Сериал «Ночные вызовы» вышел в Великобритании и получил рейтинг IMDb 7,3. Главную роль играет Мартин Фриман, знакомый зрителям по «Шерлоку».

Его герой — полицейский Крис Карсон из Ливерпуля. После профессионального выгорания его переводят в ночной патруль службы реагирования. Вместе с молодой напарницей он выезжает на самые опасные вызовы города.

«Убийственный парадокс» — необычный корейский детектив

Южнокорейский сериал «Убийственный парадокс» состоит из 8 серий и имеет рейтинг IMDb 7,1 и «Кинопоиск» 7,2. В центре сюжета обычный студент Ли Тан, пишет Первый ряд.

Однажды он случайно убивает человека и узнает, что тот был серийным убийцей. После этого у героя появляется странный дар — он начинает чувствовать преступников. Так студент превращается в линчевателя, за которым уже начинает охоту полиция.

Три сериала из разных стран объединяет одно — они держат интригу до самого финала и легко могут стать отличным детективным марафоном на несколько вечеров.