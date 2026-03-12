Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами

12 марта 2026 10:52
Кадры из сериалов «Иерро», «Ночные вызовы», «Убийственный парадокс»

Можно отлично провести несколько вечеров.

Иногда отличные детективные сериалы проходят мимо широкой аудитории не потому что они слабые, а потому что вышли без громкой рекламы. Тем временем среди них есть проекты с рейтингами выше 7 баллов и сильными актерами.

Вот три детектива из Испании, Великобритании и Южной Кореи, которые легко можно посмотреть за несколько вечеров.

«Иерро» — детектив на краю Атлантики

Испанско-французский сериал «Иерро» (Hierro) вышел в 2 сезонах и получил оценки IMDb 7,5 и «Кинопоиск» 7,6. История начинается с убийства на острове Эль-Иерро — самом удаленном в Канарском архипелаге.

Новая судья Кандела Монтес приезжает на остров и сталкивается с закрытым сообществом, где все знают друг друга. Главный подозреваемый — богатый бизнесмен Диас. Чтобы найти настоящего убийцу, им приходится сотрудничать.

«Иерро»

«Ночные вызовы» — напряженная британская драма

Сериал «Ночные вызовы» вышел в Великобритании и получил рейтинг IMDb 7,3. Главную роль играет Мартин Фриман, знакомый зрителям по «Шерлоку».

Его герой — полицейский Крис Карсон из Ливерпуля. После профессионального выгорания его переводят в ночной патруль службы реагирования. Вместе с молодой напарницей он выезжает на самые опасные вызовы города.

«Ночные вызовы»

«Убийственный парадокс» — необычный корейский детектив

Южнокорейский сериал «Убийственный парадокс» состоит из 8 серий и имеет рейтинг IMDb 7,1 и «Кинопоиск» 7,2. В центре сюжета обычный студент Ли Тан, пишет Первый ряд.

Однажды он случайно убивает человека и узнает, что тот был серийным убийцей. После этого у героя появляется странный дар — он начинает чувствовать преступников. Так студент превращается в линчевателя, за которым уже начинает охоту полиция.

«Убийственный парадокс»

Три сериала из разных стран объединяет одно — они держат интригу до самого финала и легко могут стать отличным детективным марафоном на несколько вечеров.

Фото: Кадры из сериалов «Иерро», «Ночные вызовы», «Убийственный парадокс»
Екатерина Адамова
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Читать дальше 10 марта 2026
Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Читать дальше 10 марта 2026
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас «Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас Читать дальше 9 марта 2026
Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Читать дальше 9 марта 2026
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие «Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие Читать дальше 12 марта 2026
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом Читать дальше 11 марта 2026
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели? Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели? Читать дальше 11 марта 2026
