«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов

Израильский триллер, где ложные следы работают лучше улик, а финал меняет все представления о деле.

Израильский мини-сериал из 7 эпизодов «Одиннадцатое тело» появился без громкой рекламы, но быстро оказался в числе обсуждаемых детективов года.

Неудивительно: кто тут главный злодей вы точно не поймёте до финала.

«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался», — написал в отзывах один из зрителей. И он совсем не одинок в восприятии этой картины.

Лишнее тело в морге и след, который уводит в сторону

Действие начинается в Хайфе, где при проверке университетского морга обнаруживается труп, которого здесь не должно быть.

За расследование берётся детектив Ирис Абрамов — жёсткая, внимательная, но не склонная к скорым выводам. Чем глубже она уходит в историю, тем больше понимает: за лишним телом тянется целая сеть скрытых связей.

Криминальная семья Бручиан и новая правда

Ирис быстро выходит на семью Бручиан — влиятельную криминальную группировку, которая защищает свои тайны радикальными методами.

Но расследование разрушает все линейные версии: появляются новые тела, старые факты начинают противоречить друг другу, а персонажи ведут себя так, будто каждый что-то скрывает.

Почему сериал так хвалят зрители

На IMDb у «Одиннадцатого тела» стоит 7,3, на «Кинопоиске» — 7,1. Зрители отмечают продуманную интригу, атмосферу, напоминающую французские криминальные драмы, и сильную актёрскую игру — в том числе актёров из «Фауды» и спилберговского «Мюнхена».

В отзывах часто повторяется мысль, что сериал легко мог бы быть обычным триллером «про ментов и бандитов», но выезжает за рамки жанра за счёт сложного, многослойного сюжета и героини, которая удивительно «живая» для подобных историй.

Финал: когда уже всё ясно — но оказывается, что нет

Когда кажется, что все виновные найдены и дело закрыто, история делает новый виток. Именно этот поворот зрители называют самым сильным элементом сериала — тот случай, когда финал не ради шока, а ради аккуратно выстроенной логики.

«Одиннадцатое тело» — это детектив, который растёт от серии к серии, а не сдаёт обороты. И да: угадать убийцу здесь действительно непросто.

Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»