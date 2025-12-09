Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов

«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов

9 декабря 2025 11:21
«Одиннадцатое тело»

Израильский триллер, где ложные следы работают лучше улик, а финал меняет все представления о деле.

Израильский мини-сериал из 7 эпизодов «Одиннадцатое тело» появился без громкой рекламы, но быстро оказался в числе обсуждаемых детективов года.

Неудивительно: кто тут главный злодей вы точно не поймёте до финала.

«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался», — написал в отзывах один из зрителей. И он совсем не одинок в восприятии этой картины.

Лишнее тело в морге и след, который уводит в сторону

Действие начинается в Хайфе, где при проверке университетского морга обнаруживается труп, которого здесь не должно быть.

За расследование берётся детектив Ирис Абрамов — жёсткая, внимательная, но не склонная к скорым выводам. Чем глубже она уходит в историю, тем больше понимает: за лишним телом тянется целая сеть скрытых связей.

Криминальная семья Бручиан и новая правда

Ирис быстро выходит на семью Бручиан — влиятельную криминальную группировку, которая защищает свои тайны радикальными методами.

Но расследование разрушает все линейные версии: появляются новые тела, старые факты начинают противоречить друг другу, а персонажи ведут себя так, будто каждый что-то скрывает.

Почему сериал так хвалят зрители

На IMDb у «Одиннадцатого тела» стоит 7,3, на «Кинопоиске» — 7,1. Зрители отмечают продуманную интригу, атмосферу, напоминающую французские криминальные драмы, и сильную актёрскую игру — в том числе актёров из «Фауды» и спилберговского «Мюнхена».

В отзывах часто повторяется мысль, что сериал легко мог бы быть обычным триллером «про ментов и бандитов», но выезжает за рамки жанра за счёт сложного, многослойного сюжета и героини, которая удивительно «живая» для подобных историй.

Финал: когда уже всё ясно — но оказывается, что нет

Когда кажется, что все виновные найдены и дело закрыто, история делает новый виток. Именно этот поворот зрители называют самым сильным элементом сериала — тот случай, когда финал не ради шока, а ради аккуратно выстроенной логики.

«Одиннадцатое тело» — это детектив, который растёт от серии к серии, а не сдаёт обороты. И да: угадать убийцу здесь действительно непросто.

Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Фото: Кадр из сериала «Одиннадцатое тело»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 6 декабря 2025
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко «Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко Читать дальше 10 декабря 2025
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? «После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? Читать дальше 10 декабря 2025
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3» Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3» Читать дальше 10 декабря 2025
Почти 3 года ожиданий — и вот премьера: 15 декабря на НТВ выходит новый криминальный сериал от режиссёра «Тверской» и «Зверобоя» Почти 3 года ожиданий — и вот премьера: 15 декабря на НТВ выходит новый криминальный сериал от режиссёра «Тверской» и «Зверобоя» Читать дальше 10 декабря 2025
5 сериалов-головоломок с рейтингами от 7.7 до 8.7, где сценаристы водят зрителя за нос — и это так виртуозно, что не оторваться 5 сериалов-головоломок с рейтингами от 7.7 до 8.7, где сценаристы водят зрителя за нос — и это так виртуозно, что не оторваться Читать дальше 10 декабря 2025
Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом Читать дальше 9 декабря 2025
«Не дает оторваться от просмотра»: почему «Тоннель» с Боярской уже называют лучшим российским триллером зимы — зрители в восторге «Не дает оторваться от просмотра»: почему «Тоннель» с Боярской уже называют лучшим российским триллером зимы — зрители в восторге Читать дальше 9 декабря 2025
«Идеальный вариант для выходного дня»: 90% зрителей добавили итальянский сериал «Синьора Вольпе» в «любимое» после 5 минут просмотра «Идеальный вариант для выходного дня»: 90% зрителей добавили итальянский сериал «Синьора Вольпе» в «любимое» после 5 минут просмотра Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше