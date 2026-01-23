Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение?

Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение?

23 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Ответ уже есть.

Фанаты только выдохнули после финала, а напряжение снова возвращается. HBO уже работает над продолжением «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя официального продления пока не объявляли.

Информация появилась аккуратно, без громких пресс-релизов, но для внимательных зрителей этого оказалось достаточно, чтобы снова заговорить о Пеннивайзе.

Что известно о втором сезоне

По данным индустриальных источников, сценарий нового сезона уже находится в разработке. К проекту вновь причастен Энди Мускетти — человек, который задал тон всей современной истории «Оно».

Формально студия пока молчит, но такие процессы не запускают «на всякий случай». Это выглядит как осознанное решение вернуться в Дерри.

Почему история ещё не закончена

Первый сезон вышел осенью 2025 года и оказался куда мрачнее, чем ожидали многие. Это был не просто приквел, а плотное, тревожное погружение в прошлое города, где страх живет десятилетиями. Герои, атмосфера, медленное нарастание ужаса — сериал явно не выглядел как одноразовый эксперимент.

Скажу честно: на днях я посмотрела весь сезон целиком за один день. И да. Это самый страшный сериал, который я видела за последние годы. Жуткий, липкий, давящий — и при этом безумно интересный.

Если второй сезон действительно выйдет, я буду этому только рада. В Дерри ещё явно есть куда возвращаться.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
Его вылечили, но не до конца: почему судьба альфы Самсона решится лишь в «28 лет спустя 3»? Финал «Храма костей» оказался спойлером Его вылечили, но не до конца: почему судьба альфы Самсона решится лишь в «28 лет спустя 3»? Финал «Храма костей» оказался спойлером Читать дальше 22 января 2026
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Читать дальше 21 января 2026
За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить Читать дальше 21 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше