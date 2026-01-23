Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение?

Фанаты только выдохнули после финала, а напряжение снова возвращается. HBO уже работает над продолжением «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя официального продления пока не объявляли.

Информация появилась аккуратно, без громких пресс-релизов, но для внимательных зрителей этого оказалось достаточно, чтобы снова заговорить о Пеннивайзе.

Что известно о втором сезоне

По данным индустриальных источников, сценарий нового сезона уже находится в разработке. К проекту вновь причастен Энди Мускетти — человек, который задал тон всей современной истории «Оно».

Формально студия пока молчит, но такие процессы не запускают «на всякий случай». Это выглядит как осознанное решение вернуться в Дерри.

Почему история ещё не закончена

Первый сезон вышел осенью 2025 года и оказался куда мрачнее, чем ожидали многие. Это был не просто приквел, а плотное, тревожное погружение в прошлое города, где страх живет десятилетиями. Герои, атмосфера, медленное нарастание ужаса — сериал явно не выглядел как одноразовый эксперимент.

Скажу честно: на днях я посмотрела весь сезон целиком за один день. И да. Это самый страшный сериал, который я видела за последние годы. Жуткий, липкий, давящий — и при этом безумно интересный.

Если второй сезон действительно выйдет, я буду этому только рада. В Дерри ещё явно есть куда возвращаться.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.