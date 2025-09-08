Меню
Киноафиша Статьи «Я бы не остановилась»: почему Жеглов не помог регулировщице? Зрители спорят о его жестоком поступке уже больше 40 лет

«Я бы не остановилась»: почему Жеглов не помог регулировщице? Зрители спорят о его жестоком поступке уже больше 40 лет

8 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Сцена погони Жеглова за Фоксом расколола зрителей на два лагеря.

Сцена погони за Фоксом в «Место встречи изменить нельзя» — одна из самых напряжённых в истории советского кино. Мы пересматриваем её снова и снова: в первый раз следим за действием, а на десятый — начинаем задаваться вопросами.

Самый главный: почему Глеб Жеглов не остановился и не помог регулировщице, сбитой машиной преступника?

Съёмки и огрехи

Погоню снимали в Москве и частично в Одессе. На экране всё выглядит цельно, но внимательные зрители находят нестыковки: то дома более поздней постройки, то «прыжки» машин через разные улицы.

Однако одна деталь зацепляет особенно: в кадре пострадавшая регулировщица, которую сбивает Фокс. В романе Вайнеров на её месте был милиционер, но в фильме роль досталась девушке. Её судьба остаётся за кадром.

Должен ли был Жеглов остановиться?

Зрителей мучает моральный вопрос: что важнее — погоня или человеческая жизнь? В «Фердинанде» ехали пятеро мужчин. Да, Шарапов ранен, Копытин за рулём, Жеглов командует. Но ведь Пасюк или Ушивин могли бы остаться и помочь девушке. Глеб Георгиевич не дал такой команды — и это выглядит жестоко.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Аргументы зрителей

В Сети поклонники фильма спорят до сих пор. Один из них пишет:

«Я не знаю должностных инструкций того времени, но логика простая: сколько жизней отнимет Фокс, если дать ему уйти? Может, цинично звучит, но у милиционера служба такая. Я бы не остановилась».

Другой зритель рассуждает так:

«Если погоня за опасным преступником, то по инструкции отвлекаться нельзя даже на смерть товарища. Иначе бандиты будут знать: стоит кого-то сбить — и их оставят. Погоня должна идти до конца, а помощь пострадавшим вызывают другие».

Разговор длиной в десятилетия

Фильм вышел в 1979 году, а вопросы до сих пор живы. С одной стороны, зрительская логика требует сострадания: остановись, помоги. С другой — суровая реальность службы и сценарная логика требовали догнать Фокса любой ценой. Именно это противоречие делает сцену такой сильной и запоминающейся — мы спорим о ней больше сорока лет.

Писали также: По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
